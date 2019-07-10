Irak Suriye ve Ürdün üzerinden petrol ihraç etmek istiyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak petrolünü Ürdün ve Suriye üzerinden ihraç etmek istediklerini söyledi. Abdulmehdi, buna sebep olarak “Irak’ın ticaret ortaklarını çeşitlendirme isteğini” gösterdi.

Suriye gazetesi El-Vatan’a göre “Irak petrol ihraç ettiği yolları yitirdi ve yeni yollara ihtiyaç duyuyor” diyen Abdulmehdi, Irak hükümetinin bu konuda planlar geliştirdiğini söyledi.

Iraklı yetkili, Hürmüz Boğazı’nın kapanması olasılığına da hazırlık yapmaları gerektiğini ve bu sebeple acil durum planları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kerkük’ten çıkan petrolün, Humus’taki rafinerilerde işlenebileceği ve Tartus limanı üzerinden satılabileceği aktarılıyor.

IRAK’LA TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANIYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yakın ilişkileri olan Türkiye, IKBY’de çıkan petrolü satın alıyor. Irak yönetimiyse petrolün merkezi hükümetle yapılan anlaşmalarla Türkiye’ye satılmasını istiyor.

Türkiye ile Irak merkezi hükümeti arasında IKBY’nin devreden çıkartılması ve petrol ticaretinin doğrudan Bağdat ile yapılması için çeşitli anlaşmalar yapılmasına karşın, ikili ilişkilerin gerildiği dönemlerde sorunlar yaşanıyor.

Irak’ın petrol ihracatında seçeneklerini artırmak için diğer komşu ülkeleriyle görüşmeler içinde olduğu aktarılıyor.