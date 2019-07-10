23.8 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa DÜNYA Irak Suriye ve Ürdün üzerinden petrol ihraç etmek istiyor

Irak Suriye ve Ürdün üzerinden petrol ihraç etmek istiyor

Irak yönetiminden gelen açıklamaya göre, Irak petrol ihracatı için alternatif rota olarak Suriye ve Ürdün üzerinden satış yapmak istiyor.

birgun.net birgun.net

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak petrolünü Ürdün ve Suriye üzerinden ihraç etmek istediklerini söyledi. Abdulmehdi, buna sebep olarak “Irak’ın ticaret ortaklarını çeşitlendirme isteğini” gösterdi.

Suriye gazetesi El-Vatan’a göre “Irak petrol ihraç ettiği yolları yitirdi ve yeni yollara ihtiyaç duyuyor” diyen Abdulmehdi, Irak hükümetinin bu konuda planlar geliştirdiğini söyledi.

Iraklı yetkili, Hürmüz Boğazı’nın kapanması olasılığına da hazırlık yapmaları gerektiğini ve bu sebeple acil durum planları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Kerkük’ten çıkan petrolün, Humus’taki rafinerilerde işlenebileceği ve Tartus limanı üzerinden satılabileceği aktarılıyor.

IRAK’LA TÜRKİYE ARASINDA ANLAŞMAZLIKLAR YAŞANIYOR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile yakın ilişkileri olan Türkiye, IKBY’de çıkan petrolü satın alıyor. Irak yönetimiyse petrolün merkezi hükümetle yapılan anlaşmalarla Türkiye’ye satılmasını istiyor.

Türkiye ile Irak merkezi hükümeti arasında IKBY’nin devreden çıkartılması ve petrol ticaretinin doğrudan Bağdat ile yapılması için çeşitli anlaşmalar yapılmasına karşın, ikili ilişkilerin gerildiği dönemlerde sorunlar yaşanıyor.

Irak’ın petrol ihracatında seçeneklerini artırmak için diğer komşu ülkeleriyle görüşmeler içinde olduğu aktarılıyor.

İlginizi çekebilir:  Irak Dışişleri Bakanlığı: İsrail'le ilişki kurmayacağız

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,248AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Irak Suriye ve Ürdün üzerinden petrol ihraç etmek istiyor

birgun.net -
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak petrolünü Ürdün ve Suriye üzerinden ihraç etmek...
Devamını Oku

Manisa’da palet fabrikasında yangın

birgun.net -
Manisa'da, zeytinlikte başladıktan sonra ahşap palet fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı. 
Devamını Oku

Salihli’de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

birgun.net -
Manisa'nın Salihli ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü, otomobil ve panelvan minibüsün karıştığı zincirleme kazada,...
Devamını Oku

Antalya’da bir köpeği tüfekle vurdular!

birgun.net -
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulması sonucu yaralanan köpek tedavi altına alındı.
Devamını Oku

Dalaman’da orman yangını

birgun.net -
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi...
Devamını Oku

İran: ABD nükleer anlaşmasından çıkarak büyük bir hata yaptı

birgun.net -
İran Atam Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kemalvendi, ABD'nin 2015 yılında yapılan nükleer...
Devamını Oku

Zelensky, sabıkalı bürokratı toplantıdan kovdu

birgun.net -
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, silahlı soygun suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiği bir yerel...
Devamını Oku

Saroz Körfezi’nden çıkan balina kemikleri görenleri şaşırttı

birgun.net -
Edirne'de tekneyle denize açılan bir yurttaşın Saros Körfezi açıklarında yüzerken bulduğu ve...
Devamını Oku

İstanbul Kartal’da Aydos ormanında yangın

birgun.net -
İstanbul'un Kartal ilçesinde Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Devamını Oku

Sinop’ta tepki çeken pankart kaldırıldı

birgun.net -
Sinop Valiliği, kentte özel bir plajın girişine asılan, Türkçe ve Arapça "Vatanı...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi