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30.06.2019
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Irak’ın Ankara Maslahatgüzarı Dışişleri’ne çağrıldı

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Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı’nın bugün bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan edinilen bilgiye göre, Irak’ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Issam Muhammed, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Irak Maslahatgüzarının bakanlığa çağrılmasına ilişkin bir açıklama yapan Sözcü Aksoy, şu ifadeleri kullandı: 

“Maslahatgüzara, PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zayiat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz söylendi. IKBY’nin bölgesinde düzenlenen harekata ilişkin IKBY makamları PKK’yı sorumlu tutan açıklama yapmışken, Irak’ın PKK’ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, ikili ilişkilerimizde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediği vurgulandı. Irak’ın egemenliğine değer verdiğimiz, bu nedenle de topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonlarımızın kararlılıkla süreceği kaydedildi.”

  • Konu başlıkları:
  • Irak

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