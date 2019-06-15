26.1 C
Istanbul
15.06.2019
Anasayfa GÜNCEL Irak'ta ABD'li askeri danışmanların bulunduğu hava üssüne havan saldırısı

Irak’ta ABD’li askeri danışmanların bulunduğu hava üssüne havan saldırısı

Irak'ta ABD'li askeri danışmanların da bulunduğu Beled Hava Üssü'ne havan topuyla saldırı düzenlendiği, mal ya da can kaybı olmadığı bildirildi.

birgun.net birgun.net

Irak’ın Selahaddin kentinde bulunan ülkenin en büyük askeri hava üssüne havan topuyla saldırı düzenlendiği açıklandı. Askeri üssün içerisinde ABD’li askeri danışmanların olduğu öğrenildi.

Irak Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Beled Hava Üssü’ne dün gece üç havan topunun atıldığını duyurdu. Havanların düştüğü bölgede yangın çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı aktarıldı.

Hava üssünde ABD’li askeri danışmanların bulunduğu yönünde de bilgi paylaşıldı.

Irak Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının da konuşlandığı Irak’ın en büyük askeri hava üssü Beled, başkent Bağdat’tan 64 kilometre mesafede yer alıyor.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,644AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Irak’ta ABD’li askeri danışmanların bulunduğu hava üssüne havan saldırısı

birgun.net -
Irak'ın Selahaddin kentinde bulunan ülkenin en büyük askeri hava üssüne havan topuyla...
Devamını Oku

Adalet Yürüyüşü’nde yola gübre dökmüştü: Kışkırtıcı yayınlardan etkilendim, özür dilerim, pişmanım

HABER MERKEZİ -
CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Adalet Yürüyüşü sırasında yola hayvan gübresi...
Devamını Oku

Türkiye’nin sözleşme gereği koruma altına aldığı Kuyucuk Gölü kuruyor

birgun.net -
Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan Kars'taki Kuyucuk Gölü'nün kuruduğu ortaya...
Devamını Oku

Emre Belözoğlu Fenerbahçe’de

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Devamını Oku

New York’ta kızamık salgını: Aşıdan muafiyet kaldırılıyor

birgun.net -
ABD'nin New York eyaletinde kızamık salgınının yaşanmasının ardından eyalette "dini gerekçelerle aşıdan...
Devamını Oku

Ruhani: İran nükleer anlaşmaya tek başına devam edemez

birgun.net -
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin tek taraflı çekildiği nükleer anlaşmanın devamı için anlaşmanın...
Devamını Oku

Binali Yıldırım’a ‘ortak yayın’ sorusu: Hiçbir özel çalışmam yok

birgun.net -
AKP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, yarın İBB'nin seçilmiş belediye...
Devamını Oku

Urfa’da ‘akraba’ kavgası: 6 ölü, 10 yaralı

birgun.net -
Urfa'nın Siverek ilçesinde iki akraba aile arasında anlaşmazlık nedeniyle çıkan silahlı kavga...
Devamını Oku

Mimarlar Odası Başkanı Halil İbrahim Alpaslan: Basmane Çukuru, KültürPark’a dahil edilmeli

BİRGÜN İZMİR -
AYCAN KARADAĞİzmir’de yıllardır tartışmalara sebep olan Basmane Çukuru‘na...
Devamını Oku

İzmir Edebiyat Festivali Murathan Mungan’la başladı

BİRGÜN İZMİR -
Türkiye'den ve farklı ülkelerden önemli şair ve yazarları bir araya getiren İzmir Edebiyat...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi