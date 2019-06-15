Irak’ta ABD’li askeri danışmanların bulunduğu hava üssüne havan saldırısı

Irak’ın Selahaddin kentinde bulunan ülkenin en büyük askeri hava üssüne havan topuyla saldırı düzenlendiği açıklandı. Askeri üssün içerisinde ABD’li askeri danışmanların olduğu öğrenildi.

Irak Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Beled Hava Üssü’ne dün gece üç havan topunun atıldığını duyurdu. Havanların düştüğü bölgede yangın çıktığı bilgisi paylaşılan açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı aktarıldı.

Hava üssünde ABD’li askeri danışmanların bulunduğu yönünde de bilgi paylaşıldı.

Irak Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının da konuşlandığı Irak’ın en büyük askeri hava üssü Beled, başkent Bağdat’tan 64 kilometre mesafede yer alıyor.