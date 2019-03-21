21.03.2019
Anasayfa DÜNYA Irak'ta feribot battı: En az 85 ölü

Irak’ta feribot battı: En az 85 ölü

birgun.net birgun.net

Irak’ta Dicle Nehri’nde aşırı yüklemeden dolayı bir tekne battı. Batan feribotta ölü sayısı 85’e yükseldi. Kazayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Dicle Nehri’nin Musul’a yakın bir kısmında meydana gelen olayda tekne, kapasitesinin üzerinde yüklenmeye maruz kaldı. Teknenin kısa süre sonra battığı ve en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yapılan son resmi açıklamada ölü sayısı 55 olarak duyurulurken; AFP haber ajansı ise hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye çıktığını aktardı.

Daha sonra Irak Başbakanı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 85’e yükseldiği kaydedildi.

9 GÖZALTI

Irak’ın Musul kentinde 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri’ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA TALİMATI

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul’da 50’nin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi’nin Musul’da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Musul’da Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Bedir, hayatını kaybedenlerden 33’ünün kadın, 12’sinin çocuk olduğu bilgisini paylaşmıştı. 

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Musul’daki Adli Tıp Kurumu’na 30 kişinin  getirildiğini aktarmıştı. 

3 GÜNLÜK YAS

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul’da 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti. 

Irak devlet televizyonuna göre, Abdulmehdi, Musul’da Dicle Nehri açıklarındaki meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin anısına tüm ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde bugünden başlamak üzere 3 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı. 

Abdulmehdi, Musul’daki üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası şehirdeki Adli Tıp Kurumu’nu da ziyaret etti.

SON HABERLER

İzmir Newrozu’nda 16 gözaltı

birgun.net -
İzmir'de HDP il örgütünce organize edilen Newroz kutlamalarında "Abdullah Öcalan lehine slogan...
Devamını Oku

Facebook, kullanıcılarının şifrelerini ‘düz metin’ olarak saklıyormuş

birgun.net -
Sosyal medya platformu Facebook, kullanıcı şifrelerinin düz metin olarak saklandığını açıkladı.
Devamını Oku

UEFA’dan Ronaldo’ya ‘gol sevinci’ cezası

birgun.net -
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Atletico Madrid maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus'un Portekizli...
Devamını Oku

İstanbul Valiliği, Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı

birgun.net -
İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak "seçim öncesi...
Devamını Oku

Trump: İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

birgun.net -
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri için...
Devamını Oku

Yozgat’ta preslenmiş varil içerisinde cansız beden bulundu

birgun.net -
Yozgat'ta preslenmiş varil içerisinde erkek cesedi bulundu. Kent...
Devamını Oku

Avustralya’da kıyıya 1,8 metrelik güneş balığı vurdu

birgun.net -
Avustralya'nın güneyinde, kıyıya vurmuş güneş balığı fotoğrafı internette viral oldu.
Devamını Oku

‘Brexit iptal edilsin’ dilekçesine 1 milyondan fazla imza

birgun.net -
İngiliz hükümetine Brexit’i iptal çağrısı yapan dilekçedeki imza sayısı 1 milyonu geçerken,...
Devamını Oku

Facebook: Yapay zekâmız Yeni Zelanda saldırısının canlı yayınını yakalayamadı

birgun.net -
Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği saldırı anlarının...
Devamını Oku

ABD Genelkurmay Başkanı’ndan ‘S-400’ çıkışı: Zor bir mesele

birgun.net -
ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, ABD ve Türkiye arasında tartışma yaratan Rusya'dan...
Devamını Oku
© BirGün Gazetesi