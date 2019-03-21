Irak’ta feribot battı: En az 85 ölü

Irak’ta Dicle Nehri’nde aşırı yüklemeden dolayı bir tekne battı. Batan feribotta ölü sayısı 85’e yükseldi. Kazayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Dicle Nehri’nin Musul’a yakın bir kısmında meydana gelen olayda tekne, kapasitesinin üzerinde yüklenmeye maruz kaldı. Teknenin kısa süre sonra battığı ve en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yapılan son resmi açıklamada ölü sayısı 55 olarak duyurulurken; AFP haber ajansı ise hayatını kaybedenlerin sayısının 72’ye çıktığını aktardı.

Daha sonra Irak Başbakanı tarafından yapılan açıklamada, ölü sayısının 85’e yükseldiği kaydedildi.

9 GÖZALTI

Irak’ın Musul kentinde 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri’ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA TALİMATI

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul’da 50’nin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan feribot kazasına ilişkin acil soruşturma açılması talimatı verdi.

Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, Abdulmehdi’nin Musul’da bir feribotun batması sonucu sivillerin hayatını kaybettiği olayı yakından takip ettiği ve derhal soruşturma açılması talimatı verdiği belirtildi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Musul’da Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu 55 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Bedir, hayatını kaybedenlerden 33’ünün kadın, 12’sinin çocuk olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri ise Musul’daki Adli Tıp Kurumu’na 30 kişinin getirildiğini aktarmıştı.

3 GÜNLÜK YAS

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Musul’da 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 günlük milli yas ilan etti.

Irak devlet televizyonuna göre, Abdulmehdi, Musul’da Dicle Nehri açıklarındaki meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybedenlerin anısına tüm ülke genelinde ve yurt dışındaki temsilciliklerde bugünden başlamak üzere 3 gün milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Abdulmehdi, Musul’daki üst düzey askeri yetkililerle gerçekleştirdiği toplantı sonrası şehirdeki Adli Tıp Kurumu’nu da ziyaret etti.