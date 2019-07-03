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03.07.2019
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Irak’ta gözaltına alınan IŞİD’liyi öldürüp poz veren ABD donanma şefi beraat etti

ABD askeri mahkemesi, Irak'ta genç bir IŞİD militanını bıçaklayarak öldürme ve etrafa rastgele ateş açma gibi suçlamalar yöneltilen ABD donanma şefi suçsuz bulundu.

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Irak’ta gözaltında tutulan 17 yaşındaki IŞİD’liyi bıçaklayarak öldüren ve öldürdükten sonra fotoğraf çekilen ABD Donanması Özel Harekat Şefi Edward Gallagher hakkında beraat kararı verildi.

BBC‘nin haberine göre, 7 kişiden oluşan askeri jüri, kararı yaklaşık 8 saat süren bir görüşme sonunda açıkladı. California eyaletinin San Diego kentindeki askeri mahkeme, tutuklu yargılanan Gallagher’i sadece “17 yaşındaki ölü bir IŞİD militanı ile fotoğraf çektirmekten” suçlu buldu. 

Gallagher’e bu suçtan maksimum 4 ay hapis cezası verileceği ve şu ana kadar hapiste geçirdiği 9 ay göz önünde bulundurulup serbest bırakılabileceği belirtiliyor. 

ABD Başkanı Donald Trump da Gallagher’e destek açıklamaları yapmış ve yargılama sürecinin ivedilikle bitirilmesi gerektiğini belirtmişti.

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