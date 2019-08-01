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01.08.2019
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Irak’ta IŞİD saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Irak’ın Süleymaniye kentinde bir kontrol noktasına düzenlenen IŞİD saldırısında, 4 güvenlik görevlisi öldü, 7 güvenlik görevlisi yaralandı.

Süleymaniye’ye bağlı Kelar İlçesi Kaymakamı Şehab Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD’li teröristlerin gece saatlerinde ilçedeki Kaloca bölgesine havanlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Olayda güvenlik güçlerinden 4 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını aktaran Ahmed, saldırı sonrası güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Ahmed ayrıca Süleymaniye sınırlarındaki bölgelerde IŞİD unsurlarının olduğu uyarısında bulundu. Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Kaynak:AA

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