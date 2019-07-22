İran: 17 CIA casusu yakaladık

İran, ülkede ABD’li ajanların faaliyetlerine müdahale ettiklerini ve geçen yıldan bu yana 17 CIA ajanı yakaladıklarını açıkladı.

Press TV‘nin haberine göre, İran İstihbarat Bakanlığı, ülkedeki ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’na (CIA) hizmet veren entegre bir faaliyet ağı tanımladığını ve imha ettiğini açıkladı.

Bakanlık, açıklamasında, geçtiğimiz yıl boyunca CIA adına çalışan 17 profesyonel casusu yakaladıklarını duyurdu.

AFP‘nin haberine göre ise bazı ajanların idam cezasına çarptırıldığı açıklandı.