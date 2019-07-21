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22.07.2019
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İran: ABD ajanlarını gözaltına aldık

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İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, ülkede “ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapanların” gözaltına alındığını, kimliklerinin yarın açıklanacağını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre, başkent Tahran’da kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Alevi, “Çeşitli alanlarda ve önemli merkezlerde ABD ve yabancı ülkeler adına casusluk yapan kişileri tespit ettik. Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara teslim ettik” dedi.

Alevi, casuslukla suçlanan kişilerin kaç kişi olduğu hakkında bilgi vermezken, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen kişilerin kimliklerinin yarın açıklanacağını kaydetti.

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