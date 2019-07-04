İran: ABD ile ancak yaptırımlar kalkarsa müzakere ederiz

İran İstihbarat Bakanı Mahmud Alavi, ABD ile müzakerelerin ancak İran’a uygulanan yaptırımlar kaldırılarsa başlayabileceğini açıkladı. Zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yükselttiğini açıklayan İran, ABD’nin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya uyarak yaptırımları kaldırılması durumunda geri adım atılabileceğini açıklamıştı.

Reuters’in haberine göre İranlı bakan tarafından yapılan açıklamada “ABD ile görüşme ancak ABD Başkanı Donald Trump yaptırımları kaldırırsa ve liderlerimiz görüşmelere izin verirse gerçekleşebilir” dedi.

‘İRAN’IN ASKERİ GÜCÜ ENGEL OLDU’

ABD’nin İran’a saldırmayı değerlendirdiğini söyleyen Alavi, karardan vazgeçilmesine İran’ın askeri gücünün sebep olduğunu söyledi.

Alavi, “ABD İran’ın askeri gücünden korkuyor, saldırıdan vazgeçmelerinin sebebi buydu” diye konuştu. ABD Başkanı Trump, İran’a saldırı planlandığını doğrulayarak, saldırıya kendisinin “oluşabilecek ölümler” sebebiyle engel olduğunu söylemişti.

Trump’ın İran’a olası saldırıda 150 kişinin öleceği iddiasına karşın, İranlı yetkililer ABD askeri üslerinin İran’ın füze menzili içerisinde bulunduğunu ve olası ABD saldırısı durumunda üslerin hedef alınabileceğini aktarıyor.