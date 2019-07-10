23.8 C
Istanbul
10.07.2019
Anasayfa DÜNYA İran: ABD nükleer anlaşmasından çıkarak büyük bir hata yaptı

İran: ABD nükleer anlaşmasından çıkarak büyük bir hata yaptı

İranlı yetkililer, ABD'nin nükleer anlaşmasından çıkmasını 'büyük hata' olarak nitelerken, Avrupa'nın anlaşmayı sürdürme çabalarına olumlu baktıklarını ifade ediyor.

birgun.net birgun.net

İran Atam Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kemalvendi, ABD’nin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasından ayrılmasının “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

ABD’nin anlaşmadan tek taraflı olarak çıkmasının büyük sorunlara yol açtığını söyleyen İranlı yetkili, buna karşın Avrupalı yetkililerin anlaşmayı kurtarmak için yeterli vakti olduğunu söyledi.

‘FRANSA’NIN ROL ÜSTLENMESİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ’

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa Fransa’nın nükleer anlaşmasını kurtarmak için başlattığı girişimlerin olumlu karşılandığı söylendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanları Tahran’ı ziyaret ederek, anlaşmanın sürmesi için görüşmeler yapıyor.

Macron’un üst düzey danışmanlarından Emmanuel Bonne, IRNA’ya yaptığı açıklamada anlaşmanın sürmesi için çalıştıklarını ifade ederken, gerilimi azaltmak istediklerini söyledi.

‘İRAN’DAN DEĞİL, ABD’DEN KAYGI DUYMALISINIZ’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Avrupa’nın endişe duyması gerekenin İran değil ABD olduğunu söyledi.

Reuters’in haberine göre, “Avrupalıların kaygı duyması gereken İran değil, ABD” diyen Ruhani, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasından ayrılan ABD’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve anlaşmayı esas ihlal eden taraf olduğunu belirtti.

ABD’nin anlaşmadan tek taraflı ayrılmasına karşın, anlaşmanın diğer tarafları olan İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve İran anlaşmanın sürmesi için görüşmeler yapıyor. İran, anlaşmaya uymaya devam etmesi için yaptırımların kaldırılması gerektiğini söylüyor.

İran: ABD ile ancak yaptırımlar kalkarsa müzakere ederiz


İlginizi çekebilir:  FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,248AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Dalaman’da orman yangını

birgun.net -
Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi...
Devamını Oku

İran: ABD nükleer anlaşmasından çıkarak büyük bir hata yaptı

birgun.net -
İran Atam Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kemalvendi, ABD'nin 2015 yılında yapılan nükleer...
Devamını Oku

Zelensky, sabıkalı bürokratı toplantıdan kovdu

birgun.net -
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, silahlı soygun suçundan sabıkalı olduğunu öğrendiği bir yerel...
Devamını Oku

Saroz Körfezi’nden çıkan balina kemikleri görenleri şaşırttı

birgun.net -
Edirne'de tekneyle denize açılan bir yurttaşın Saros Körfezi açıklarında yüzerken bulduğu ve...
Devamını Oku

İstanbul Kartal’da Aydos ormanında yangın

birgun.net -
İstanbul'un Kartal ilçesinde Aydos'ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Devamını Oku

Sinop’ta tepki çeken pankart kaldırıldı

birgun.net -
Sinop Valiliği, kentte özel bir plajın girişine asılan, Türkçe ve Arapça "Vatanı...
Devamını Oku

DenizBank’ın satışına onay verildi

birgun.net -
DenizBank'ın Emirates NBD Bank PJSC tarafından devralınması işlemine onay çıktı. 
Devamını Oku

Fenerbahçe’den Emre Belözoğlu açıklaması: Yuvasına geri döndü

birgun.net -
Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Emre Belözoğlu'nun kaptanlık yapmak üzere takıma yeniden dahil...
Devamını Oku

Cumhur İttifakı’nda Aliağa krizi

BİRGÜN İZMİR -
31 Martta yapılan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı kapsamında Aliağa’da MHP listelerinden giren...
Devamını Oku

TMMOB eski yöneticisi Murat Gökdemir yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ -
Eski TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Murat Gökdemir (69) yaşamını yitirdi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi