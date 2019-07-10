İran: ABD nükleer anlaşmasından çıkarak büyük bir hata yaptı

İran Atam Enerjisi Örgütü sözcüsü Behruz Kemalvendi, ABD’nin 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasından ayrılmasının “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

ABD’nin anlaşmadan tek taraflı olarak çıkmasının büyük sorunlara yol açtığını söyleyen İranlı yetkili, buna karşın Avrupalı yetkililerin anlaşmayı kurtarmak için yeterli vakti olduğunu söyledi.

‘FRANSA’NIN ROL ÜSTLENMESİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ’

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa Fransa’nın nükleer anlaşmasını kurtarmak için başlattığı girişimlerin olumlu karşılandığı söylendi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un danışmanları Tahran’ı ziyaret ederek, anlaşmanın sürmesi için görüşmeler yapıyor.

Macron’un üst düzey danışmanlarından Emmanuel Bonne, IRNA’ya yaptığı açıklamada anlaşmanın sürmesi için çalıştıklarını ifade ederken, gerilimi azaltmak istediklerini söyledi.

‘İRAN’DAN DEĞİL, ABD’DEN KAYGI DUYMALISINIZ’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, Avrupa’nın endişe duyması gerekenin İran değil ABD olduğunu söyledi.

Reuters’in haberine göre, “Avrupalıların kaygı duyması gereken İran değil, ABD” diyen Ruhani, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasından ayrılan ABD’nin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ve anlaşmayı esas ihlal eden taraf olduğunu belirtti.

ABD’nin anlaşmadan tek taraflı ayrılmasına karşın, anlaşmanın diğer tarafları olan İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya, Çin ve İran anlaşmanın sürmesi için görüşmeler yapıyor. İran, anlaşmaya uymaya devam etmesi için yaptırımların kaldırılması gerektiğini söylüyor.



