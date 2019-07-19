İran, ABD’nin ‘Hürmüz Boğazı’nda İHA düşürdük’ iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda USS Boxer adlı taarruz gemisine yaklaşan İran’a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü söyledi. İran, Trump’ı yalanladı.

BBC’nin Tasnim Haber Ajansı’ndan aktardığına göre İran’ın en üst düzey askeri sözcüsü Abdulfazl Shekarhci, “Körfez Bölgesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki İran’a ait tüm insansız hava araçları, kimlik tespit ve denetim görevlerinin ardından güvene üslerine geri döndü ve USS Boxer’ın herhangi bir kayıp verdirdiği yönünde bir haber yok” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi, İngilizce paylaştığı Twitter mesajında ABD’nin kendi insansız hava aracını düşürmüş olabileceğini iddia etti.

İran Devrim Muhafızları da, kısa süre içinde USS Boxer gemisinin İHA düşürdüğü iddiasını yalanlayacak görüntülerin yayımlanacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, New York’ta gazetecilere yaptığı açıklamada, “İnsansız hava aracı kaybettiğimize dair herhangi bir bilgi yok” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, USS Boxer adlı amfibi taaruz gemisinin, gemiye 1000 yard (914 metre) yaklaşan aracı düşürdüğünü söylemişti.