İran: ABD’nin saldırganlığını BM’ye taşıyacağız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran’ın sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını ve ABD’nin saldırganlığını Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD’ye ait insansız hava aracının (İHA) hava sahası ihlali gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ABD, İran’a karşı ekonomik terörizm uyguladı, bize karşı örtülü operasyonlar yürüttü şimdi ise topraklarımızı ihlal ediyor. Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiparane koruyacağız.”

Düşürülen İHA’nın uluslararası hava sahasında vurulduğunu belirten ABD’li yetkililerin yalan söylediğini vurgulayan Zarif, “Bu yeni saldırganlığı BM’ye taşıyacağız ve ABD’nin uluslararası sular konusunda yalan söylediğini göstereceğiz” ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde Umman Körfezi kıyısındaki Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde “İran hava sahasını ihlal eden” ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA’nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış ancak söz konusu İHA’nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da kısa süre önce Twitter’dan paylaştığı mesajında ABD’ye ait insansız hava aracını düşüren İran’a “İran çok büyük bir hata yaptı” sözleriyle tepki göstermişti.

Tahran ve Washington arasındaki gerginlik, geçen hafta Umman Körfezi’nde iki tankere yönelik saldırı nedeniyle daha da arttı. ABD yönetimi saldırılarla ilgili İran’ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetmişti.