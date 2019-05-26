İran ABD’yle görüştüğü iddialarını reddetti

ABD’nin bölgede gerilimi tırmandırması sonrası İran’la ABD arasında görüşmelerin yapıldığı yönündeki iddialar yalanlandı. İran’dan gelen açıklamada, “doğrudan ya da dolaylı” hiçbir görüşmenin olmadığı beyan edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İran devlet medyasında yer alan açıklamasında, ABD ile görüşme yaptıkları yönündeki iddiaları yalanladı. Musevi, arabulucular üzerinden görüşmelerin yapıldığı iddialarını “İran ile ABD arasında doğrudan veya dolaylı yoldan hiçbir görüşme olmamıştır” diyerek reddetti.

Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi’nin geçen hafta İran-ABD arasında arabuluculuk yapmak üzere Tahran’a geldiği iddia edilmişti.