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27.07.2019
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İran alıkoyduğu tankerdeki Hindistanlı mürettebatın 9’unu serbest bıraktı

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 İran’ın Hürmüz Boğazı’nda alıkoyduğu petrol tankerinin Hindistanlı mürettebatının bir kısmını serbest bıraktığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran’ın 14 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda alıkoyduğu Panama bandıralı MT Riah gemisinde çalışan 12 Hindistanlıdan 9’unu serbest bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, 3’ü MT Riah tankerinden, 18’i de geçen hafta İran Devrim Muhafızlarınca geçen hafta alıkonulan İngiliz petrol tankeri Stena Impero’dan toplam 21 Hindistanlının halen İran’da gözaltında tutulduğu belirtildi.

İran’daki Hint konsolosluk makamlarının Stena Impero mürettebatına ulaştığı, mürettebatın moralinin iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yandan, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin alıkoyduğu İran tankeri “Grace 1″deki 24 Hindistanlı mürettebat da halen gözaltında tutuluyor.

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