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20.07.2019
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İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz tankerine el koyduk

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Hürmüz Boğazı’nda seyir halinde olan İngiliz bayraklı Stena Impero isimli tankerle temas kesildi.

Geminin boğazda seyir halindeyken rotasını İran karasularına doğru çevirdiği öğrenildi.

Olay, Cebelitarık’ta İngiltere tarafından bir İran tankerine el konulmasının ardından meydana geldi.

İRAN’DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin İran Devrim Muhafızlarından yapılan açıklamada, “Hürmüz Boğazı’nda bir İngiliz tankerine el koyduk” denildi.

Reuters’ın İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı bilgiye göre İngiltere, konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını bildirdi.

İNGİLTERE: ACİL OLARAK İLGİLENİYORUZ

İngilitere Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri hakkında “acil olarak ilgilendiklerini” duyurdu.

İngiliz devlet televizyonu BBC’de yer alan haberlerde, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri konusunda yayımlanan rapor sonrasında “acil” olarak konuyla ilgili araştırma yaptıkları açıklandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait ‘Stena Impero’ adlı petrol tankerini alıkoyduğu açıklanmıştı. Bildiride, “İngiltere’nin Stena Impero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur” bilgisi paylaşılmıştı.  


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