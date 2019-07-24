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25.07.2019
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İran Devrim Muhafızları: İnsansız hava aracımız düşürülmedi

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, İran’a ait hiçbir insansız hava aracının düşürülmediğini söyledi.

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İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Selami, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD’nin İran’a ait bir İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) Hürmüz Boğazı’nda düşürdüğüne ilişkin iddiaları bir kez daha yalanladı.

İran’a ait İHA’nın Hürmüz Boğazı’nda 3 saat 40 dakika boyunca bölgedeki gemilerin görüntülerini kaydettiğini belirten General Selami, ”İran’a ait hiçbir İHA’nın düşürülmediğini buradan resmi olarak ilan ediyorum” dedi.

‘BUNUN KANITINI GÖSTERSİNLER’

İran’a ait İHA’nın bölgedeki gemilerden aldığı görüntülerin paylaşıldığını hatırlatan General Selami, ”Eğer İHA’mızı düşürdüklerini iddia ediyorlarsa bunun kanıtını göstersinler. Bugün dünyada hiç kimse kanıtsız sözü kabul etmiyor” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a ait bir İHA’yı düşürdüğü yönündeki iddianın büyük bir yalan olduğunu belirten General Selami, “Biz bunun yalan olduğunu ispatladık. Düşman bu konudaki iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Çünkü biz yaptığımız her şeyi ispatlamaktayız” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer savaş gemisine 900 metre kadar yaklaşan İran’a air bir İHA’nın düşürüldüğünü iddia etmişti. Devrim Muhafızları ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu İHA’nın Hürmüz Boğazı’ndaki görevini başarılı bir şekilde yerine getirerek üsse geri dönüş yaptığını belirtmiş ve İHA’nın ABD savaş gemisini izlediği ana ilişkin görüntüleri paylaşmıştı.

ABD: İran’a ait ikinci bir insansız hava aracı düşürmüş olabiliriz

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