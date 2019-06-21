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22.06.2019
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İran: Düşürülen İHA’nın yanında başka bir ABD uçağı vardı ancak onu vurmadık

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İran Devrim Muhafızları komutanı, düşürülen casus İHA’nın eşlik ettiği ve içerisinde 35 kişinin yer aldığı öğrenilen bir uçağın da tespit edildiğini ancak vurulmadığını açıkladı.

Sputnik’in Tasnim Haber Ajansından aktardığı habere göre, İran devlet televizyonuna konuşan Devrim Muhafızları Generali Amir Ali Hacızade, ABD ile yaşanan İHA krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hacızade, düşürülen İHA’nın eşlik ettiği ve içerisinde 35 kişinin bulunduğu öğrenilen bir uçağın tespit edildiğini ancak uçağı ‘vurmaktan kaçındıklarını’ açıkladı.

Öte yandan, Hacızade, söz konusu İHA’nın ise düşürülmeden 10 dakika önce uyarıldığını söyledi. 

İHA’ya yönelik son uyarının yerel saate göre sabah 3.55’te yapıldığını belirten General, İHA’nın vurulma saatinin ise 4.05 olduğunu belirtti.

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