İran: Hürmüz Boğazı’nı kapatabilecek güçteyiz ancak bunu istemiyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini ancak bunu istemediklerini söyledi.

Petrol akışında oldukça kritik bir noktada bulunan Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerin peş peşe saldırıya uğramasıyla tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten açıklama geldi.

Zarif, “Kesinlikle Hürmüz’ü kapatacak güçteyiz ancak bunu yapmayı kesinlikle istemiyoruz. Çünkü Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi bizi hayata bağlıyor” dedi. Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması gerektiğini söyleyen Zarif, “Biz bunu gerçekleştirmekte önemli bir rol oynuyoruz ancak burası herkes için güvenli olmalı” diye konuştu.