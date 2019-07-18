26.1 C
Istanbul
18.07.2019
Anasayfa GÜNCEL İran: Hürmüz Boğazı'nı kapatabilecek güçteyiz ancak bunu istemiyoruz

İran: Hürmüz Boğazı’nı kapatabilecek güçteyiz ancak bunu istemiyoruz

birgun.net birgun.net

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Hürmüz Boğazı’nı kapatabileceklerini ancak bunu istemediklerini söyledi.

Petrol akışında oldukça kritik bir noktada bulunan Hürmüz Boğazı’ndan geçen tankerlerin peş peşe saldırıya uğramasıyla tansiyon yükselirken İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten açıklama geldi.

Zarif, “Kesinlikle Hürmüz’ü kapatacak güçteyiz ancak bunu yapmayı kesinlikle istemiyoruz. Çünkü Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi bizi hayata bağlıyor” dedi. Hürmüz Boğazı’nda güvenliğin sağlanması gerektiğini söyleyen Zarif, “Biz bunu gerçekleştirmekte önemli bir rol oynuyoruz ancak burası herkes için güvenli olmalı” diye konuştu.

İngiltere Hürmüz Körfezi’ne ikinci savaş gemisini gönderiyor

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,467AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İran: Hürmüz Boğazı’nı kapatabilecek güçteyiz ancak bunu istemiyoruz

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bir süredir tansiyonun yüksek olduğu Hürmüz...
Devamını Oku

AYM: Basın açıklamasına katılmak cezalandırılamaz

İsmail Arı -
Anayasa Mahkemesi, 2010 yılında basın açıklamasına katılan ve 2016 yılında KHK ile...
Devamını Oku

Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

birgun.net -
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın yeni transferi Jean Michael Seri İstanbul’a...
Devamını Oku

Galatasaray’ın yeni transferi Jimmy Durmaz cinsiyet ayrımcılığına karşı: Futbol oynayan kadınları desteklemeye devam edeceğim

birgun.net -
Galatasaray’ın yeni transferi İsveçli oyuncu Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı ekibin kamp yaptığı Avusturya’da...
Devamını Oku

Yargıtay’dan Cumhuriyet gazetesi davasında beraat talebi

birgun.net -
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi yazarlarıyla ilgili davaya ilişkin görüşünü tamamladı. Tebliğnamede,...
Devamını Oku

Adana’da 5 bin 400 litre sahte içki ele geçirildi

birgun.net -
Adana'da polis, sahte içki üretilen depoya yaptığı baskında piyasaya sürülmek üzere olan...
Devamını Oku

Telefon hakkı ‘aileye saygı’

BİRGÜN ANKARA -
Anayasa Mahkemesi (AYM), hükümlü Ümit Balaban’ın kızıyla hafta içi telefon görüşmesi yapamadığı...
Devamını Oku

ABD’de göçmen merkezinde oğlu tutulan kadına cinsel saldırı

birgun.net -
ABD'de göçmenlere dönük kötü muamele artarak sürüyor. Bir sınır güvenliği yetkilisinin oğlu...
Devamını Oku

AKP medreselere yasal statü vermeye hazırlanıyor

birgun.net -
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Doğu ve...
Devamını Oku

ABD İran’a karşı Suudi Arabistan’a yüzlerce asker gönderebilir

birgun.net -
İran'la gerilimi tırmandıran Trump yönetiminin yüzlerce askeri Suudi Arabistan'a göndermeye hazırlandığı belirtildi. 
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi