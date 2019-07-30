27 C
Istanbul
30.07.2019
Anasayfa DÜNYA İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı

İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı

birgun.net birgun.net

İran hükümeti kripto para madenciliğini yasal bir endüstriyel faaliyet olanı olarak kabul ettiğini açıkladı.

Mehr Ajansı’nın haberine göre kripto para madenciliği yapmak isteyenlerin Sanayi, Madencilik ve Ticaret Bakanlığı’ndan lisans alması gerekecek.

Tahran yönetimi kripto para ticareti yapanların mevcut riskleri kabul etmesi gerektiğini vurgulayarak, bu tip finansal araçların bankacılık sistemi ya da devlet güvencesi altında olmadığına dikkat çekti. Kripto para madenciliğini yasallaştıran karara göre, kripto para birimlerini yerel işlemlerde kullanmak hala yasak.

Ayrıca diğer endüstriyel faaliyet alanlarında olduğu gibi kripto paralarda da üreticiler, ürünlerini yurtdışına satıp gelirleri tekrar İran’a getirmedikleri sürece vergilere tabi tutulacak.

Tahran yönetiminin elektrik fiyatlarını düşük tutmak amacıyla uyguladığı teşvik programları, bir dönem dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan Çin dahil bir çok yabancı ülkeden madencilerin İran’a gelmesine neden oldu. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre İran, 2017 yılında enerji fiyatlarına 45.1 milyar dolar sübvansiyon uyguladı.

Dünyanın ikinci en ucuz elektrik fiyatlarına sahip İran’da kripto para madencilerinin de kullandığı elektrik fiyatı hala kilovatsaat başına 3 sent olarak hesaplanıyor.

Ancak hükümet madencileri endüstriyel faaliyet kapsamına aldıktan sonra kullandıkları elektrik fiyatı da yükselecek. Kripto para madencilerinin kullanacağı elektriğin 7 sente satılması bekleniyor. Bu seviye, yine elektrik fiyatları uygun olduğu için en çok tercih edilen ülkelerden Çin ile aynı maliyet düzeyi anlamına gelecek.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,660AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İran kripto para madenciliğini yasallaştırdı

birgun.net -
İran hükümeti kripto para madenciliğini yasal bir endüstriyel faaliyet olanı olarak kabul...
Devamını Oku

Kayıplara karışan Rasim Ozan Kütahyalı polis zoruyla mahkemeye götürüldü: Tüm gelirimi kaybettim, zordayım

birgun.net -
Boşnaklara hakaret içeren sözleri nedeniyle yargılandığı davada hakkında yakalama kararı bulunan ancak...
Devamını Oku

Ronaldinho’nun 57 adet mülküne el konuldu

birgun.net -
Kariyerinde iki kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilen Ronaldinho borçları nedeniyle zor...
Devamını Oku

Kontakt lenslerle duş aldığı için tek gözü kör oldu

birgun.net -
İngiltere'de yaşayan bir kadın kontakt lensleriyle duşa girme ve yüzme alışkanlığı sonucunda...
Devamını Oku

İmam hatibe çevrilen okula hiçbir öğrencinin kayıt yaptırmadığı ortaya çıktı

birgun.net -
Şırnak’ın Balveren ilçesindeki Mustafa Bayram Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin geçen yıl İmam...
Devamını Oku

Bakan Albayrak’tan ‘bayram tatili’ açıklaması

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına olumlu bakmadığını söyledi....
Devamını Oku

Hatay Belediye Başkanı iki kardeşine de kadro vermiş!

birgun.net -
CHP’li belediyelerdeki akraba ataması haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Devamını Oku

KESK toplu sözleşme öncesi Ankara yolunda

birgun.net -
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak toplu iş sözleşmeleri...
Devamını Oku

Yaşar Büyükanıt yoğun bakımdan çıkarıldı

birgun.net -
Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan ve tedavi için İstanbul'a getirilen eski Genelkurmay...
Devamını Oku

Kayseri’de HTŞ operasyonu: 9 gözaltı

birgun.net -
Kayseri'de El Kaide yapılanması olan Heyet Tahrir El-Şam (HTŞ) içinde faaliyet yürüttüğü...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi