İran: Nükleer anlaşmanın uyumlarını daha da azaltacağız

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın 2015 Nükleer Anlaşması’na uyumlarını daha da azaltmak için bir adım daha atacaklarını açıkladı. Zarif, İran’ın anlaşmanın taahhütlerine uyumunu azaltmak için atacağı adımın ne olduğuna dair detay vermedi.

Geçen ay İran Nükleer Ajansı ülkenin 2015 anlaşmasının taahhütlerine uyumunu azaltmasının üçüncü adımı olarak uranyum zenginleştirme oranını yüzde 20’ye çıkartabileceklerini ve devre dışı bırakılan santrifüjleri tekrar kullanmaya başlayabileceklerini açıklamıştı.

Tahran, imzacı ülkelerin İran’ın ekonomisini ABD yaptırımlarından korumanın bir yolunu bulmadığı sürece anlaşmaya uyumunu adım adım azalatacağını, hatta anlaşmadan çekilme ihtimali bile olduğunu açıklamıştı. Washington, geçen sene nükleer anlaşmadan çekilme kararı almıştı.

İran daha önce anlaşma tarafından belirlenen uranyum zenginleştirme ve depolama limitlerini aşmıştı.