İran uranyumu artırıyor Rusya INF’den çekiliyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, bugün nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarına verilen sürenin dolmasının ardından zenginleştirilmiş uranyum miktarını artıracaklarını duyurdu. Rusya Parlamentosu ise Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı.

VERİLEN SÜRE DOLDU

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, “Atom Enerjisi Kurumu’nun zenginleştirilmiş uranyum üretiminde 300 kilogram sınırının aşılması için verdiği 10 günlük süre yarın (bugün) doluyor” dedi. Bugünden itibaren uranyum zenginleştirme işlemlerini hızlandıracaklarını ifade eden Kemalvendi, İran’ın attığı adımların nükleer anlaşma çerçevesinde atıldığını sözlerine ekledi.

Kemalvendi, 17 Haziran’da yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinin anlaşmayı korumaya güç yetiremediğini belirterek, “İran daha fazla beklemeyecek. Bugünden itibaren 10 gün sonra 300 kilogramdan fazla zenginleştirilmiş uranyum üretilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

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ÖNCE ABD AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Rusya Parlamentosu’nun üst kanadı Federasyon Konseyi, Rusya’nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) çekilmesi ile ilgili yasa tasarısını onayladı. Kabul edilen tasarının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylanması bekleniyor.

ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 1987’de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF’den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı. Putin ise buna karşılık olarak INF’nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.