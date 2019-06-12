İran ve Afganistan nükleer işbirliği protokolü imzaladı

İran’ın yarı resmi haber ajansı Mehr, Afganistan nükleer enerji komisyonundan üst düzey bir heyetin İran’ın nükleer faaliyetlerini yakından takip etmek ve bu alanda ikili işbirliğini geliştirmek üzere İran’ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Afgan heyetin ziyareti sırasında İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) ve Afganistan’ın nükleer enerji komisyonu arasında işbirliği protokolü imzalandığı belirtildi.

Anlaşmayı İran’ı temsilen İAEK Başkanı Ali Ekber Salihi ve Afganistan’ı temsilen de nükleer heyetin başkanı imzaladı.