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25.05.2019
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İran’da 30 kişi, yoga yaptıkları için gözaltına alındı

birgun.net birgun.net

İran medyasına göre, özel bir yoga eğitimine katılan 30 kişi, ders sırasında gözaltına alındı. Haber, sosyal medyada tepkiye yol açtı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Gorgan şehrinde bir evde, kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı yoga dersinin eğitmeni de gözaltında.

İran’da kadın ve erkeklerin birlikte spor yapması yasak.

Tasnim Haber Ajansı’na göre şehirdeki adalet bakanlığı yetkilisi Mesud Süleymani, eğitmenin yoga dersi için lisansının bulunmadığını ve etkinliğin duyurusunu Instagram hesabından yaptığını söyledi:

“Etkinliğe katılanlar uygun olmayan kıyafetler giyiyordu ve yakışıksız hareketler sergiliyordu.”

Gülistan Bölgesi’nin başkenti Gorgan’da İslam Devrimi Mahkemesi şef yardımcısı olan Süleymani, gözaltına alınan kişilerin ne giydiği ya da “nasıl davranışlar sergilediği” konusunda detaylı bilgi vermedi.

Güvenlik güçlerinin, yoga eğitiminin verildiği evi bir süredir takip ettiği, bunun üzerine operasyon yapıldığını söyledi.

Genç Gazeteciler Kulübü’nün de haberleştirdiği olay, sosyal medyada kısa sürede en çok tartışılan konular arasına girdi.

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Sosyal medya kullanıcılarından biri “Şeriat’a göre ‘yoga’ kelimesinin bile sorunlu olduğunu düşünüyorlar” yazdı.

Başka bir kullanıcı, “Yogayı bile zararlı bulan bir kuruluşun varlığının sona ermesi için USS Abraham Lincoln savaş gemisine ihtiyacı yok” yazdı.

ABD, çok kısa bir zaman önce savaş gemilerini bölgeye göndermişti.

Bazıları da gitmeyi planladıkları yoga eğitimlerini iptal ettiğini sosyal medya üzerinden duyurdu:

“Sanırım yetkililer bu ülkede tam olarak ne yapmaya iznimiz olduğunu bize açıklamalı.”

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