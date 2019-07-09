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09.07.2019
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İran’da Bitcoin yasağı: Yoğun elektrik tüketimine neden oluyor

İran, Bitcoin'le yapılan işlemleri yoğun elektrik kullanımına neden olduğu gerekçesiyle yasaklama yoluna gitti.

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İran, kripto para birimi Bitcoin ile yapılan işlemleri yasakladı.

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Nasır Hakimi, Kara Parayla Mücadele Yüksek Konseyi’nin kararıyla Bitcoin ile yapılan işlemlerin yasaklandığını belirtti.

Açıklamada, Bitcoin ile ilgili her türlü işlemin yasaklandığı ve yasağa uymayanların ciddi sonuçlarla karşılaşacağı uyarısı yapıldı.

ABD yaptırımları nedeniyle uluslararası ticaret konusunda sorunlar yaşayan İran’da yükselen Bitcoin fiyatlarıyla birlikte kripto para birimiyle yapılan işlemler hız kazanmıştı. Ancak yoğun elektrik tüketimi de sorunları beraberinde getirdi.

Kripto para birimi Bitcoin sisteminde yapılan bütün işlemler kripto para birimine bağlı bütün bilgisayarlarda kayıt ediliyor. Sistemde elektrik üretimine neden olan esas etmen ise madenci olarak adlandırılan ve bitcoin üreten kişiler oluyor. Madenciler çok fazla sayıda gelişmiş bilgisayar ile bu işlemleri yapmak zorunda oldukları için yoğun elektrik tüketimine neden oluyor. 

İran’da devletin elektrik tüketimini sübvanse ettiği fabrikalar, tarım arazileri, kamu kurumları ve okullar kaçak Bitcoin madenciliğinin merkezleri haline gelmişti.

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