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26.03.2019
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İran’da sel felaketi: 17 ölü

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: DHA

İran’da sel felaketi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı.

Devam eden selle ilgili açıklama yapan yetkililer, Şiraz şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile hayatını kaybeden kişi sayısının 17’ye yükseldiğini ve 74 kişinin de yaralandığını duyurdu.

200’den fazla otomobil hurdaya döndü

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan, İran Emniyet Teşkilatı Bilgi ve Trafik Kontrol Merkezi Başkanı Nadir Rahmani, Kur’an-ı Kerim Kapısı caddesindeki sel felaketinde 200’den fazla otomobilin selde sürüklendiğini kaydetti. 

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Ülkenin kuzey, kuzeybatı, güney ve güneybatısında geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağış bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu. 

KaynakAA-DHA
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