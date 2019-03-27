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28.03.2019
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İran’daki sel felaketinde ölü sayısı 27’ye yükseldi

birgun.net birgun.net

İran’da yaklaşık 10 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 27’ye çıktı.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Gülistan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Simnan eyaletlerinden gelen can kaybı haberleriyle sel felaketinde ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Son bilgilere göre, ülkenin büyük bölümünde yoğun yağışların neden olduğu selde Şiraz kentinde 19, Kohgiluye-Buyer Ahmed’de 2, Kermanşah, Loristan, Huzistan ve Simnan eyaletlerinde birer kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, Gülistan eyaletinde yardım ekibini taşıyan bir kayığın dün gece alabora olması sonucu da 2 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketi yüzlerce kişinin de yaralanmasına yol açtı.

İran’ın 31 eyaletinden 25’ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı seller nedeniyle ülkede yaklaşık 300 ilçe ve köyün acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

İran Kızılayı Başkanı Murteza Selimi, “Şu ana kadar 293 kent ve köydeki 43 bin 595 kişiye yardım ulaştırıldı” dedi.

Öte yandan Meteoroloji Kurumu, şiddetli yağışların bugün de devam edeceği ve başkent Tahran ile İsfahan başta olmak üzere bazı bölgelerde su baskınları yaşanabileceği uyarısında bulundu.

İran’ın kuzey, kuzeydoğu, batı, güneybatı ve iç kesimlerinde geçen haftadan bu yana süren şiddetli yağışlar, bazı ırmak ve derelerin önüne yapılan bent ve köprülerin yıkılmasına, yüzlerce evin sular altında kalmasına neden oldu.

İranlı yetkililer tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, ülke genelindeki sel felaketinde 23 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. 

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