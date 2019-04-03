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03.04.2019
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İran’daki sel felaketinde ölü sayısı 62’ye yükseldi

birgun.net birgun.net

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şucai, ülke genelindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 62’ye yükseldiğini açıkladı.

Şucai, İran yerel medyasında yer alan açıklamasında, sel felaketi nedeniyle Fars eyaletinin merkezi Şiraz kentinde 21, Loristan eyaletinde 14, Gülistan eyaletinde 8, Mazenderan’da 5, Hemedan’da 5, Kuzey Horasan’da 3, Kohgiluye-Buyer Ahmed’de 2, Horasanı Rezevi, Simnan, Huzistan ve Kermanşah eyaletlerinde de birer kişi olmak üzere toplam 62 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Öte yandan İran’ın güneybatısında yer alan Huzistan eyaletindeki Dez ve Kerha barajlarının taşma tehlikesi nedeniyle bölgede acil durum ilan edildiği ve ilçeye bağlı 96 köyün boşaltıldığı belirtildi.

İran’ın genelinde yaklaşık iki hafta etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketi büyük hasara ve can kayıplarına yol açmıştı. İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, dün yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 57’ye yükseldiğini ve 478 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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KaynakAA
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