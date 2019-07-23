29.3 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa DÜNYA İran'dan Boris Johnson'a tebrik ve uyarı

İran’dan Boris Johnson’a tebrik ve uyarı

birgun.net birgun.net

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran’ın İngiltere’yle çatışma istemediğini ancak Basra Körfezi’ni koruyacaklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Tahran’la son haftalarda tanker krizi yaşayan İngiltere’nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson’u tebrik etti.

Theresa May başkanlığındaki önceki hükümetin, İran’a ait petrol tankerini “ABD’nin talimatıyla” alıkoyduğunu ve bunun açık bir “korsanlık” olduğunu savunan Zarif, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İngiltere Başbakanı olan eski mevkidaşım Boris Johnson’u tebrik ederim. İran çatışma istemiyor ancak Basra Körfezi’nde bin 500 mil uzunluğunda kıyı şeridimiz var. Burası bizim kara sularımız ve bunu koruyacağız.”

İran ile İngiltere arasında tanker krizi

İngiltere’ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz’da Suriye’ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı. Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz’da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos’a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İngiltere bandıralı Steno İmpero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve Londra karşılıklı olarak birbirlerini “korsanlıkla” suçluyor.

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı oldu.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İran’dan Boris Johnson’a tebrik ve uyarı

birgun.net -
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran'ın İngiltere'yle çatışma istemediğini ancak Basra...
Devamını Oku

İngiltere’de İşçi Partisi lideri Corbyn’den seçim tepkisi

birgun.net -
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, eski Dışişleri Bakanı Boris...
Devamını Oku

Rusya’da çocuk kampında yangın: 4 ölü

birgun.net -
Rusya'nın Habarovsk kentindeki çocuk kampında, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 4...
Devamını Oku

GSF’de akademisyenlerin görevden alınmasına tepki

birgun.net -
BERKAY SAĞOLİzmir’de, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel...
Devamını Oku

Filistinli çocuk bakanlık davetiyle gelen Suudi gazetecinin suratına tükürdü

birgun.net -
İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetiyle Kudüs'e gelen Suudi gazeteci Muhammed Suud Zeyd, Mescid-i...
Devamını Oku

BİSAM araştırması: Asgari ücretlinin gıdada alım gücü azaldı

birgun.net -
Birleşik Metal İşçileri Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Madde...
Devamını Oku

Bakan Kurum’dan Düzce açıklaması: 66 bina boşaltılacak

birgun.net -
Düzce'deki sel felaketine ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, heyelan...
Devamını Oku

Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9 düştü

birgun.net -
Türkiye’de beyaz eşya satışları Haziran’da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.0...
Devamını Oku

Pavyon çetesine operasyon: 125 gözaltı

birgun.net -
Ankara'da sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla...
Devamını Oku

Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne Elif Ayşe Artaman atandı

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne Elif...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi