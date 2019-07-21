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21.07.2019
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İran’dan İngiltere’ye: ABD sizi bataklığa çekmeye çalışıyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un İngiltere'yi "bataklığa çekmeye" çalıştığını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’u hedef aldı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bolton’un ABD Başkanı Donald Trump’ı “Yüzyılın Savaşı” konusunda ikna edemediğini, bunun intikamını İngilizleri bataklığa çekerek almak istediğini söyledi.

Zarif, İsrail ve Suudi Arabistan’ı kast ederek “B takımının çöktüğünü” belirterek, Bolon’un hedefini İngiltere’yi İran’a saldırtmaya yönelttiğini ifade etti.

Bolton, ABD yönetiminin “şahin” isimlerinden biri olarak biliniyor.

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