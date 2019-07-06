26.7 C
Istanbul
06.07.2019
Anasayfa DÜNYA İran'dan İngiltere'ye 'misilleme' uyarısı

İran’dan İngiltere’ye ‘misilleme’ uyarısı

birgun.net birgun.net

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran’a ait petrol tankerini alıkoymasına misilleme yapabileceklerini söyledi. 

İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars’a konuşan Uzmanlar Meclisi Üyesi Musevi, İran’a ait petrol tankerinin Cebelitarık Boğazı’nda alıkonulması nedeniyle İngiltere’ye tepki gösterdi.

ABD’nin hava sahası ihlali yapan insansız hava aracının Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülmesini hatırlatan Musevi, “Zorbalık karşısında sessiz kalmayacağız. Kesinlikle bu konuda da uygun bir tepki vereceğiz. Açıkça ilan ediyorum ki İngiltere İran’ın misillemesinden korkmalıdır.” dedi.

Ne olmuştu?

Cebelitarık Özerk Hükümet Başkanı Fabian Picardo, perşembe günü yaptığı açıklamada, sabahın ilk saatlerinde Cebelitarık liman görevlileri ve bağlı memurların yasayı uygulayarak sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla Suriye’ye ham petrol götüren bir tankeri durduklarını, tanker ve yükünün alıkonulduğunu bildirmişti.

“Grace 1” adlı geminin, Avrupa Birliği’nin (AB) Suriye’ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu vurgulayan Picardo, “Grace 1’in Suriye’de Banyas rafinerisine ham petrol taşıdığına inanmak için geçerli sebeplerimiz var. Bu rafineri, Suriye’ye karşı AB yaptırımlarına tabi bir işletmeye ait.” ifadesini kullanmıştı.

İlginizi çekebilir:  Lavrov: Türkiye ve İran'la yeni bir Suriye toplantısı planlanıyor

Bunun üzerine İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire’ı bakanlığa çağırarak bu gelişmeyle ilgili rahatsızlığını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Tahran’a ait petrol tankerinin Cebelitarık’ta İngiliz güçleri tarafından “kanunsuz bir şekilde alıkonulduğunu” savunmuştu.

İran’da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi (DMTK) Genel Sekreteri Muhsin Rızayi, İngiltere’ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin İran’a ait petrol tankerini alıkoyması nedeniyle Londra’ya misilleme yapılmasını istemişti.

AB, Suriye’ye karşı yaptırım kararını 2011 sonunda alırken, petrol ambargosunu da içeren yaptırımlarını 1 Haziran 2020’ye kadar uzatmıştı.

Kaynak:AA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,161AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İran’dan İngiltere’ye ‘misilleme’ uyarısı

birgun.net -
İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Muhammed Ali Musevi, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetiminin...
Devamını Oku

Feyzioğlu sürecin hızlanmasını istedi: Reform bir an önce kanunlaşmalı

birgun.net -
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Türkiye'nin S-400'lerdeki haklılığını, ABD'nin F-35'lerdeki haksızlığını...
Devamını Oku

Karadeniz kadınları için ‘özsavunma’ atölyesi

birgun.net -
DİLAN ŞAHİNBAŞRize Fındıklı’da bulunan Şana Yaşam Köyü,...
Devamını Oku

“Tek kullanımlık plastik ürünler yasaklansın”

birgun.net -
Yapılan bilimsel çalışmalar sonucunda, Akdeniz’in yüzde 92,8’inde plastik olduğu belirlendi. Yani, Akdeniz Havzası’nda 4...
Devamını Oku

Azerbaycan’da patlama: 2 asker yaşamını yitirdi

birgun.net -
Azerbaycan'da askeri üste patlama meydana geldi.
Devamını Oku

Yavru köpeği faraşa koyup dereye atan işçiye sözde ceza

birgun.net -
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı...
Devamını Oku

Engelli kadına tecavüz şüphelileri hakim karşısında

birgun.net -
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Markete gidiyorum" diyerek Çanakkale'deki evinden ayrılan zihinsel engelli G.U. (22)...
Devamını Oku

Rüşvet iddiasına karışan bilirkişi, liste dışı bırakıldı

birgun.net -
Ankara 5. İdare Mahkemesi, rüşvet istediği iddia edilen bilirkişinin, sicil ve listeden...
Devamını Oku

Milletvekillerinden Kavaklık’ta direnen ODTÜ’lülere ziyaret

birgun.net -
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)’de yapılmak istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)...
Devamını Oku

KHK ile ihraç edilenler avukatlık yapabilecek

birgun.net -
Ankara 23. İdare Mahkemesi, 689 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi