İran’dan Macron’un açıklamalarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yeni nükleer müzakerelerin açılmasıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Macron’la görüşmesinde dile getirdiği İran’la ilgili ifadeleri “temelsiz, çelişkili ve değersiz” olarak nitelendiren Musevi, Avrupalı tarafların bazı siyasi açıklamalar ve konuşmalar dışında nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmediğini ifade etti.

Musevi, “Bu şartlarda nükleer anlaşmanın dışındaki konuların gündeme getirilmesi bu anlaşmanın korunmasına yardımcı olmaz. Ayrıca nükleer anlaşmada kalan taraflar arasındaki güvensizliğin artmasına zemin hazırlar. Böyle bir durumda nükleer anlaşmanın çöküşü hızlanır ve ABD’nin hedefi gerçekleşir” değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Hedefimiz çok açık. Balistik çalışmaları azaltmak ve İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlamak. Paris ve Washington, İran’ın bölgedeki nüfuzunu sınırlama konusunda ortak hedefi paylaşıyor. Bölge barışı hepimizin ortak hedefi. Yeni müzakereler açmalıyız” demişti. Trump ise, “Başkan olduğumda İran terörist bir ülkeydi ve halen öyle” ifadelerini kullanmıştı.