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11.06.2019
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İran’dan New York Times kararı

İran yönetiminin New York Times'ın Tahran muhabiri Thomas Erdbrink'in basın akreditasyonunu iptal ettiği duyuruldu.

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İran yönetimi, New York Times (NYT) gazetesinin Tahran muhabiri Thomas Erdbrink’in basın akreditasyonunu gerekçe göstermeden iptal etti.

New York Times’ın haberine göre, İran’da 2012’den bu yana gazetecilik yapan Hollanda vatandaşı Erdbrink’in basın akreditasyonunun İran hükümeti tarafından iptal edilmesi nedeniyle şubat ayından bu yana gazetecilik faaliyetlerinde bulunamadığı belirtildi.

İran devlet televizyonu da söz konusu muhabirin basın akreditasyonunun şubattan bu yana uzatılmadığını teyit etti.

Tahran yönetimi 2015’te de Washington Post gazetesinin Tahran muhabiri Jason Rızaiyan’ı casusluk suçlamasıyla hapse mahkum etmişti. Rızaiyan, nükleer anlaşmanın yürürlüğe girdiği Ocak 2016’da İran ile ABD arasında yapılan tutuklu takası anlaşmasıyla serbest bırakılmıştı.

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