İran’ı tehdit eden Trump’a ‘İskender’ ve ‘Cengiz Han’lı yanıt

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın açık tehdit içeren açıklamalarına, “Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran’ı bitiremeyecektir” sözleriyle yanıt verdi.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Trump’ın “Eğer İran savaşmak istiyorsa, bu İran’ın resmen sonu olur” açıklamasına cevap verdi.

Zarif, “Trump, ‘B takımı’nın kışkırtmalarıyla İskender, Cengiz Han ve diğerlerinin başaramadığını elde etmeyi umuyor. Tüm işgalciler giderken İran bin yıldır ayakta. Ekonomik terör ve soykırım iğnelemeleri İran’ı bitiremeyecektir” ifadelerine yer verdi.

Zarif, mesajının sonunda,”Hiçbir zaman bir İranlıyı tehdit etme” etiketiyle “Saygı göstermeyi dene, işe yarar!” ifadelerini kullandı.

O paylaşım şu şekilde:

Goaded by #B_Team, @realdonaldTrump hopes to achieve what Alexander, Genghis & other aggressors failed to do. Iranians have stood tall for millennia while aggressors all gone. #EconomicTerrorism & genocidal taunts won't "end Iran". #NeverThreatenAnIranian. Try respect—it works! — Javad Zarif (@JZarif) May 20, 2019

İranlı Bakan Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’i Trump’ın “B Takımı” olarak adlandırıyor.

