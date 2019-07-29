İranlılar için savaş başladı

Elham Pourtaher

Trump yönetiminin omuzlarımıza, İran halkının omuzlarına yeni bir yük bindirmediği gün adeta yok.

İranlıların karşı karşıya kaldığı en büyük engelin seyahat yasağı olduğunu düşünüyorsanız, dış politikadaki son gelişmeleri kaçırmış olmalısınız. Trump’ın dış politika danışmanları sağ olsun, İranlılar bugün ABD tarafından askeri saldırıya uğrama tehlikesiyle karşı karşıya.

Ayrıca İran parası geçen seneden bu yana değerini yüzde 80 oranında yitirdi. Yaşananlar, yaptırımların ve nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin sebep olduğu yaygın korkuyu yansıtıyor. Aynı zamanda İran devletinin demokrasiden en uzak bileşenleri de güçleniyor.

Trump 80 milyon kişiyi besleyen ekonomiyi iflasa sürüklemekle gurur duyuyor. Kısa süre önce İran’ın petrol ihracatını sıfıra indireceğine söz verdi.

İran ABD haberlerinde nadiren yer buluyor; yani ABD devletinin sınırlarından çok uzakta sebep olduğu acıları ifade edenlerin sesleri, Amerikan kamuoyu tarafından işitilmiyor.

Cemal Kaşıkçı’nın ABD müttefiki Suudi Arabistan tarafından öldürülüp parçalara ayrılması, ABD’nin Ortadoğu’daki müttefiklerinin ve İran’ın rakiplerinin vasıflarının sorgulandığı nadir bir olay oldu.

Siyasi iklim kötüleşiyor

Dünyanın dört bir yanındaki demokrasi yanlısı İranlılar, siyasi travma yaşıyorlar. Hem ülkelerindeki siyasete, hem dünya siyasetine yabancılaşıyorlar. ABD’den gelecek askeri saldırıyı beklemenin ve bunun yanı sıra ülkelerinde kötüleşen siyasi iklimin güçten düşüren acısını anlatamıyorlar.

Trump’ın gerçek bir savaşa girmeyeceğini, yalnızca tehditler savurmaktan hoşlandığını düşünerek kendini rahatlatanlar savaşın çoktan başladığını idrak etmeli. ABD yaptırımlarının yarattığı derin acılar, savaşta yaşanan acılarla kıyas edilebilecek boyuta ulaştı.

Yaptırımlar, esasen ABD tarafından İranlı işçi sınıfına ve orta sınıfa yönelik savaş niteliğinde. Bu gruplar işsizlik arttıkça ve enflasyon yükseldikçe ayın sonunu getirmek için bin perişan oluyor. Trump yönetiminin ‘özgürleştirmek’ istediğini iddia ettiği insanlar, aslında ABD’nin mevcut Ortadoğu politikalarından en olumsuz etkilenenler.

Ben Tahran’da büyümüş bir kadınım ve ABD’ye sosyoloji alanında eğitim almak için 7 yıl önce geldim. Bu kararıma etki eden önemli bir faktör, 2009 yılındaki barışçıl demokrasi hareketine katılmış olmamdı.

İslam Cumhuriyeti’nin gayri-demokratik öğelerine hep karşı çıktım ve bunları hep eleştirdim.

Mesleğim ve akademik çalışmalarım benim için son derece anlamlı olsa da, anavatanımı ve ailemi içten içe kemiren siyasi olaylar beni içinde bulunduğum topluma yabancılaştırıyor ve dışlanmış hissettiriyor.

Diyabet hastası babamın yaptırımlar yüzünden ihtiyaç duyduğu ilaçlara erişiminin kesileceğinden her gün endişe ediyorum.

Yirmili yaşlarındaki arkadaşlarım olası bir savaşın yaşamlarını tehlikeye sokma ihtimalini düşünerek günden güne tükeniyorlar ve geleceğe dair anlamlı planlar yapamıyorlar.

DIŞ POLİTİKADA ÖLÜMCÜL ADIMLAR

ABD ve İran düzleminde ikili bir hayat sürerken her gün çaresizlik ve yabancılaşma duygularıyla mücadele ediyorum. En duyarlı iş ve okul arkadaşlarımla bile endişelerimi asla paylaşamıyorum. ABD sivil toplumu, bulunduğum pozisyonu temsil edecek sesten yoksun ve yaşadığım paniği, çaresizlik ve umutsuzluğu ifade etmem mümkün değil.

İçimde bu karmaşık duygular var çünkü içinde yaşadığım toplumla aramdaki duvar, ABD hükümetinin onlara çok çok uzak, benim kalbime ise çok yakın olan yaşamlarda yarattığı etkileri görmelerine imkan vermiyor.

ABD sivil toplumu, ülkesinin dış politikasına yönelik küresel yaklaşımlar için de kapsayıcı olmalı. ABD’li yurttaşlar, verdikleri oyun ülkelerinin dışında da çok önemli sonuçları olduğunu anlamalılar.

ABD’li yurttaşlar farklı sosyal güvenlik ağlarına sahip ve ekonomik-askeri üstünlüğün keyfini sürüyorlar. Fakat iktidara seçtikleri yönetimin dış politikada aldığı kararlar diğer ülkelerde (özellikle Ortadoğu ülkelerinde) yaşayanlar için ölüm-kalım meselesi.

ABD’nin insan haklarını koruduğu iddiasını gerçekten desteklemesi ve ahlaki tutarlılık gösterebilmesi için, bir sonraki seçim kampanyalarında bu konular da konuşulmalı.

Çeviren: Fatih Kıyman

Kaynak: The New Arab