Irkçı senatöre karşı bir milyon imza

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırılarının ardından, “Saldırıların nedeni Müslümanların ülkeye göçü” sözleriyle tepki çeken Avustralyalı Senatör Fraser Anning’in senatörlükten alınması için başlatılan imza kampanyasına 1 milyondan fazla kişinin katıldığı duyuruldu.

Anning’in kafasında yumurta kırarak en etkili protestoya imza atan Will Connolly isimli 17 yaşındaki genç, sosyal medyada Egg Boy (Yumurta Çocuk) ismiyle anılırken, gencin “yargı masrafları ve daha fazla yumurta alması” için yardım kampanyası başlatıldı. İnternet üzerinden başlatılan kampanyanın ilk iki gününde 47 bin dolar toplandı. Saldırılarının düzenleyicisi Brenton Tarrant’ın ise avukatını azlederek mahkemede kendini temsil etmeye karar vermesi ‘propaganda yapabilir’ endişesini beraberinde getirdi.



Silah yasası değişiyor



Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern kabine üyeleri ile dün gerçekleştirdiği kriz oturumu sonrası “en kısa zamanda” silah yasasında değişikliğe gidileceğini açıkladı. Koalisyon partilerinin silah yasasında değişiklik konusunda “prensipte anlaştığını” vurgulayan Ardern yasa değişikliğine ilişkin ayrıntıların 10 gün içinde netleşeceğini ifade etti. Silah yasasının sertleştirilmesi planlarına şimdiye kadar karşı çıkan koalisyon üyesi popülist NZF partisi de kanun değişikliğine destek olacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Winston Peters “Dünyamız sürekli değişiyor, bu yüzden de kanunlarımız da değişecek” dedi. Yeni Zelanda’da yürürlükteki Silah Yasası’na göre, resmi makamlarca yapılan bir incelemenin ardından 16 yaşından itibaren silah ruhsatı alınabiliyor. Ruhsat sahibinin kaç silah bulundurduğuna ise bakılmıyor.



Pişmanlık duymuyor



Saldırıyı gerçekleştiren Brenton Tarrant’ın avukatlarını azletmesi, ‘duruşmayı propaganda platformuna çevirebilir’ endişesini de beraberinde getirdi. Cinayetle suçlanan Tarrant’ın avukatı Richard Peters, New Zealand Herald gazetesine yaptığı açıklamada, müvekkilinin kendisini azlettiğini doğruladı. Peters, Tarrant’ın duruşmada kendisini temsil etmek istediğini söylediğini aktardı. Peters, saldırganın mahkemeyi aşırıcı fikirlerini tanıtmak amacıyla kullanabileceği olasılığını gündeme getirdi.

Tarrant hakkındaki tespitini de paylaşan Peters, “Aşırı görüşlere sahip olmasının dışında Tarrant bana akıl sağlığı bozuk ya da zorluklarla mücadele etmiş biri gibi gelmedi” dedi. Saldırı hakkında Tarrant’la konuşma fırsatı bulamadığını aktaran avukat, yine de herhangi bir pişmanlık ya da vicdan azabı belirtisi görmediğini söyledi.