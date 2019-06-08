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08.06.2019
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İrlanda’dan da ‘Defol Trump’ sesleri

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ABD Başkanı Donald Trump, temaslarda bulunmak üzere 2 günlük ziyaret düzenlediği İrlanda’da da protesto edildi.

Üç günlük İngiltere ziyaretinde son olarak Normandiya Çıkarması yıldönümü törenlerine katılan ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda’ya geçti.

Trump, başkan olarak ilk kez ziyaret ettiği İrlanda’da protestolarla karşılandı. Trump, Başkent Dublin’de geniş kitleler tarafından protesto edildi. İki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak olan Trump’a karşı eyleme 10 bin kişi katıldı.

“Donald Trump defol”, “Sesimizi duy”, “Donald Trump hoş gelmedin” sloganlarının yükseldiği protesto gösterisinde, sembol haline gelen Trump balonu da yer aldı.

Protestoların ardından binlerce kişi Dublin’in meşhur O’Connell Caddesi’ne yürüdü. ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere gezisinde de on binlerce kişi tarafından protesto edilmişti. Başkent Londra’nın yanı sıra Manchester, Birmingham ve Belfast gibi büyük kentlerde de Trump karşıtı eylemler düzenlenmişti.

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