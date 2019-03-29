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30.03.2019
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İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı görevinden ayrılıyor

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İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’nin görevinden ayrılacağı bildirildi. Özince’nin munzam sandıkta yönetim kurulu başkanı olarak devam edeceği öğrenildi.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince görevinden ayrılıyor. Özince munzam sandıkta yönetim kurulu başkanı olarak devam edecek. İş Bankası Yönetim Kurulu’nun salı günü toplanarak Özince’nin yerine gelecek ismi belirlemesi bekleniyor.

Munzam Sandık Nedir?

Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı (Munzam Sandık Vakfı) yararlananlarına zorunlu sosyal güvenlik yardımlarına ek sosyal güvenlik ve yardımlaşma hakları sağlamak üzere Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan munzam bir sosyal güvenlik vakfıdır.

Ersin Özince Kimdir?

1953, Havran doğumlu Özince, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü mezunu. 1976 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ersin Özince, İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yaptı.

1994 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Özince 28 Ekim 1998’de İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü olarak atandı. 31 Mart 2011, 28 Mart 2014 ve 31 Mart 2017 tarihlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Özince 1 Nisan 2011 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı, 29 Aralık 2011 tarihinden itibaren Ücretlendirme Komitesi Başkanı, 4 Nisan 2017 tarihinden itibaren de Denetim Komitesi Üyesi, KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktaydı.İ

Özince, 02.11.1998 — 31.05.2000, 03.06.2002 — 01.04.2011 tarihleri arasında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı, 17.04.2009 — 01.04.2011 yılları arası Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, 28.10.1998 — 14.04.2006, 01.04.2011-06.04.2017 yılları arasında ise T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Özince banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, TEMA Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

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