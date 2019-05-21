24.3 C
Istanbul
22.05.2019
Anasayfa GÜNCEL İş cinayetinde yaşamını yitiren Hasan Songur'un davası ertelendi

İş cinayetinde yaşamını yitiren Hasan Songur’un davası ertelendi

birgun.net birgun.net

Ataması yapılmadığı için bir fabrikada işe giren ve iş cinayetinde yaşamını yitiren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur’un ölümüyle ilgili açılan davanın ikinci duruşması görüldü. Dava, 12 Eylül tarihine ertelendi.

Ataması yapılmadığı için Manisa’da Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sarp Plastik fabrikasında işe giren Sosyal Bilgiler Öğretmeni Hasan Songur, iş cinayetinde yaşamını yitirmişti.

20 günlük işçi Songur’un ölümüyle ilgili davanın bugün ikinci duruşması görüldü. Manisa 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Songur’un ailesi de katıldı.

Evrensel‘den Dilek Omaklılar’ın haberine göre, duruşmada davanın ilk celsesinde zorla getirilme kararı verilen vardiya amiri dinlendi.

Bilirkişi raporunda Songur ‘kusurlu’ bulundu

Songur ailesinin Avukatı Bengisu Üstündağ, iş yeri yönetim kurulu üyelerinin olayın yaşanmasında sorumluluğu olduğunu ifade etti. İddianamenin taksirle ölüme neden olma suçundan düzenlendiğini belirten Üstündağ, sanıkların olası kastla adam öldürme suçundan yargılanması gerektiğini söyledi. Soruşturma aşamasında bilirkişi raporunda Hasan Songur’a kusur atfedildiğini ifade eden Üstündağ, “Biz bunu kabul etmiyoruz. Yeniden raporun alınmasını istemiştik” dedi.

Mahkeme, gelecek duruşmada tüm tanıklar dinlendikten sonra bilirkişi incelemesi konusunda karar verileceğini ifade ederek, duruşmayı 12 Eylül tarihine erteledi.

- Reklam -

SON HABERLER

Rusya’dan ABD’ye: Basra Körfezi’nde durumu kötüleştirmeyin

birgun.net -
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başkent Moskova'da Basra Körfezi ve Venezuela'daki...
Devamını Oku

Rusya’dan S-400 açıklaması: Tamamlanmış bir anlaşma

birgun.net -
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 hava savunma sistemi anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Devamını Oku

“Bayramda ikram edilen lokumun fiyatı yüzde 50 arttı”

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de, elinde bayramlık çikolata...
Devamını Oku

May’den Brexit belgesi için milletvekillerine inceleme süresi

birgun.net -
İngiltere Başbakanı Theresa May, milletvekillerinin onayına sunulan Brexit anlaşması tasarısının, milletvekillerine yeterli...
Devamını Oku

Mehmet Selim Kiraz davasında sanıklara ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

birgun.net -
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili davada sanıklara istenen ceza...
Devamını Oku

Gezi’nin 6. yılı şarkılarla kutlanacak

birgun.net -
Taksim Dayanışması, 2013 yılının Mayıs-Haziran aylarında gerçekleşen Gezi direnişinin yaklaşan 6. yıldönümünü...
Devamını Oku

ABD’de kadınlar kürtaj yasaklarını protesto ediyor

birgun.net -
ABD'deki muhafazakar eyaletlerde kürtajı yasaklayan yasaların kabul edilmeye başlanmasının ardından ülke çapında...
Devamını Oku

Meclis’e girmeye çalışırken ‘DHKP-C üyeliği’ iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar tutuklandı

birgun.net -
TBMM ziyaretçi kabul salonuna giren ve DHKP-C üyesi oldukları öne sürülerek gözaltına...
Devamını Oku

Turan Hançerli’ye yaşam boyu başarı ödülü

birgun.net -
Mood Dergisi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Mood Ödülleri sahiplerini buldu.
Devamını Oku

CHP, mahkemenin ‘Süleyman Soylu’ kararını AYM’ye taşıyor

birgun.net -
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na asker cenazesindeki saldırıya açıklamalarıyla...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi