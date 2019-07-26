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26.07.2019
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İş insanı Murat Dedeman hayatını kaybetti

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1951 yılında Ankara’da dünyaya gelen Murat Dedeman hayatını kaybetti. Aslen Kayserili olan Murat Dedeman, 1992 yılından bu yana Dedeman Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Turizm ve otelcilik alanında faaliyetleri bulunan Dedeman’ın cenazesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Tarabya Ferahevler Dedeman Cami’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Taziyeler 29 Temmuz 17:00’a kadar Dedeman İstanbul Oteli’nde kabul edilecek.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Başkan Firuz Bağlıkaya imzalı yazıda, “Çok uzun yıllar birlikte çalışma onurunu yaşadığım, ülkemizi uluslararası turizm arenasında en iyi şekilde temsil edebilmek adına beraberce emek verdiğim, yol arkadaşı olmaktan her zaman gurur duyduğum değerli dostum; Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman’ı kaybetmenin derin ve tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyor, Bugüne kadar ülkemiz turizmine yapmış olduğu sayısız katkı için minnet duygularımı paylaşmak istiyorum. Türkiye çok değerli bir iş adamı ve turizmciyi kaybetti. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verildi.

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