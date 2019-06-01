İşçi Dayanışma Derneği’nden üyelik kampanyası: “Gelin sınıf kardeşliğini büyütelim”

Çalışan kesimin hak gasplarına karşı gösterdiği direnişle dayanışma amacıyla kurulan İşçi Dayanışma Derneği (İDD) üyelik kampanyası başlattı.

Daha önce Kale Kayış, Cargill, Flormar işçi direnişlerine erzak yardımları ve dayanışma ziyaretleriyle gündeme gelen İDD üyelik kampanyası için bir metin yayımladı.

Metinde İşçi Dayanışma Derneği’nin aynı zamanda işsizlerin de derneği olduğu vurgulandı. İDD üyelik için destekçilerini sosyal medyadan iletişime geçmeye çağırıyor.

İşçi Dayanışma Derneği’nin açıklaması şöyle:

“Sorunlarımız çok; yaşam şartlarımız ağır, çalışma koşullarımız kötü. Hepimiz insanca koşullarda çalışmak istiyoruz. Gelecek kaygısı gütmeden, ay sonunu nasıl getiririz düşünmeden, alın terimizin karşılığını alma endişesi taşımadan yaşamak istiyoruz. Bunun için bir araya gelmemiz gerekiyor. Biliyoruz ki “bir elin nesi var iki elin sesi var”. Biliyoruz ki dayanışmamızla ve birliğimizle aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. İşçi Dayanışma Derneği; etnik, mezhepsel, dinsel farklılıkları bir zenginlik olarak görür, bu farklılıkları ayrım noktası olarak görmez ve tüm işçileri sınıf kardeşi ilan eder. İşçi Dayanışma Derneği; statüsüne, yakasına, işkoluna bakmaksızın TÜM İŞÇİLERİN ve İŞSİZLERİN derneğidir. İşçi Dayanışma Derneği; senindir, benimdir, bizimdir.Tüm işçi kardeşlerimizi bir olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Gelin, sınıf kardeşliğini büyütelim. Gelin, birlikte değiştirelim. Gelin, omuz omuza verelim. Gelin, yeni bir başlangıç için bir adım daha atalım.”