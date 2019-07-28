27.2 C
Istanbul
28.07.2019
Anasayfa ÇALIŞMA YAŞAMI İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

birgun.net birgun.net

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki karara imza attı. Yüksek mahkeme, işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olmasının zorunlu olduğuna hükmetti. Kararda, istifa eden işçinin de izin ücretini alabileceği belirtildi.

2. İş Mahkemesine başvuran bir işçi, iş akdinin haksız sebeple feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Mahkeme, toplanan deliller ve bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar, davalı avukatı tarafından temyiz edildi.

“İZİN HAKKI İZİN ALACAĞINA DÖNÜŞÜR”

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay, kararında 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. maddesinde iş sözleşmesinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceğinin hükme bağlandığı hatırlatıldı. Kararda, ”Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı sebebe dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir. Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür” denildi.

Yargıtay kararından sonra işçi, yıllık izin ücretini tahsil edecek.

İlginizi çekebilir:  KESK’li kadınlar: Hakkımız olanı istiyoruz

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,635AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

İşçi istifa etse de yıllık izin ücretini alabilecek

birgun.net -
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, kullanılmayan yıllık izinlerin ücrete dönüşmesiyle alakalı emsal nitelikteki...
Devamını Oku

Kentleşme uğruna yeşil alanlar bir bir yok edildi

birgun.net -
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Trabzon Şubesi tarafından yapılan açıklamada kent içinde kalan...
Devamını Oku

Muğla’da tekne yangını

birgun.net -
Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Devamını Oku

Şehir hayatını bırakıp kamp yaşamını tercih etti

birgun.net -
İstanbul'da ücretli öğretmenlik yaparken trafik ve şehir hayatının stresinden kurtulmak için Düzce'ye...
Devamını Oku

Fatih Erbakan: Bamyanın kilosu 35 lira

birgun.net -
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Eskişehir İl Teşkilatı tarafından düzenlenen...
Devamını Oku

Almanya’da yılın futbolcusu Reus

birgun.net -
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Marco Reus,...
Devamını Oku

Çocuk parkına terk edilen eşek bakıma alındı

birgun.net -
Bursa'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çocuk parkında ağaca bağlanıp terk...
Devamını Oku

İlhan Cihaner: Dört yıllık seçimsiz süreç çok önemli

birgun.net -
CHP eski Milletvekili İlhan Cihaner, "Belki erken seçimi düşleyenler olabilir ama önümüzdeki...
Devamını Oku

Düzce’de bir çocuğun daha cansız bedeni bulundu

birgun.net -
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyüne...
Devamını Oku

Aşık Ali Nurşani’den kansere yakalanan oğlu için yardım çağrısı

birgun.net -
Aşık Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin kanser olduğunu açıkladı. Sanatçı yardım talebinde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi