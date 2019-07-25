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25.07.2019
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İşçi Partisi’nden Britanyalı Trump’a karşı yürüyüş çağrısı: Halkın başbakanı değil

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Muhafazakâr Parti liderliğine gelerek ülkenin yeni başbakanı olmasına karşı bugün erken seçim talebiyle sokaklarda olacaklarını duyurdu

Diren Deniz Sarı Diren Deniz Sarı

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakâr Parti’nin yeni lideri Boris Johnson, partinin yaklaşık 160 bin üyenin katıldığı seçimle resmen ülkenin yeni başbakanı oldu.

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn yaptığı açıklamada, Johnson’ın en zenginler için vergi indirimi vaadinde bulunarak ve Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşmasız bir şekilde ayrılmayı zorlayarak yaklaşık 100 bin Muhafazakâr Parti üyesinin desteğini kazanabildiğini belirtti. “Ancak ülkemizin desteğini kazanmadı” değerlendirmesinde bulunan Corbyn, anlaşmasız Brexit’in işten çıkarmalar, zam, ulusal sağlık sisteminin ABD’ye satılması riski anlamına geldiğini savundu. Corbyn ayrıca, “Kimin başbakan olacağına halkımız genel seçimle karar vermeli” ifadelerini kullanarak bugün için dev bir yürüyüş çağrısında bulundu.

Son 50 yılda İngiltere’yi yöneten sekiz liderin yarısı genel seçimle değil partisi tarafından göreve getirildi. Bunun nedeni, İngiltere’de başbakanların partileriyle ters düşmeleri durumunda görevden alınabilmeleri. İktidar partisinin liderini değiştirmeye karar vermesi halinde, seçilen kişi partisinin Avam Kamarası’nda çoğunluğun desteğine sahip olması ya da bir azınlık hükümeti kurabilmesi durumunda genel seçime gitmeden başbakan olarak görev yapabiliyor.

Anlaşmasız ayrılık rafta

Öte yandan, Johnson’ın önündeki en büyük siyasi sorun, ülkenin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci. Johnson, Brexit’i her koşulda 31 Ekim’de tamamlamakta kararlı, “Gerekirse AB’den anlaşma olmadan ayrılırız” diyor. Bu durumda İngiltere, AB üyesi ülkeler arasında ticareti kolaylaştırmak için oluşturulmuş olan ortak pazar ve gümrük tarifelerini devre dışı bırakan gümrük birliğinden çıkacak. Bu anlaşma, taraflar arasında ticari anlaşmalar sonuçlandırılıncaya dek İngiltere’ye mevcut statükoyu koruma ve bir nebze nefes alma olanağı sağlayacaktı. İngiliz hükümetinin AB’den anlaşma olmadan ayrılmayı önlemesi için Parlamento’da bir ayrılma planını yasalaştırması, Brexit’i ertelemesi veya bu süreci iptal etmesi gerekecek.

İlk istifa Maliye’den

Muhafazakâr Parti’den pek çok isim de Johson’a tepkili. Pek çok bakan istifa edeceğini açıklarken, ilk istifa Maliye Bakanı’ndan geldi. İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, BBC canlı yayınında yaptığı açıklamada, Boris Johnson’ın yeni İngiltere Başbakanı olması halinde istifa edeceğini söylemişti. Hammond, Başbakan May’e sunduğu istifa mektubunda, “Henüz çözülememiş olan Brexit meselesinin yarattığı belirsizliğe rağmen, kamu maliyesini yeniden yapılandırmada ve İngiltere ekonomisini gelecek fırsatlara hazırlamada gözle görülür ilerlemeler kaydettik” dedi. İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasını (Brexit) gerçekleştiremediği için istifa etmişti.

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Vicdan azabından eser yok

Johnson’ın Muhafazakâr Parti’nin yeni başkanı ve ülkenin başbakanı olması dünya basınında da çokça tartışıldı. “İngiliz Trump” Britanyalı Trump” gibi lakaplarla anılan Johnson’ı Público gazetesi vicdansız bir yalancı olarak tanımlıyor ve haberinde şu ifadelere yer veriyor “Boris Johnson, reyting oranları ve tanınmışlığı artsın diye gerekirse ip üzerinde yürürken kulaklarından Britanya bayrağı çıkarıp televizyonlara poz verir. Yalan söylemek, yanıltmak, hile yapmak, ülkeye zarar verecek ama kendi yükselişine faydası olacak kararları savunmak gerektiğinde Johnson’ın bunların tümünü yapacağından şüphemiz olmasın. Hem de en küçük bir vicdan azabı duymadan.”

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