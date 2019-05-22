İşçi taksitlendirmeyi kabul etmek zorunda değildir

SORU: Ben ‘küçülme var’ denilerek işten çıkarıldım. 08.06.2015’ten beri aynı şirkette çalışıyordum. Dün akşam iş çıkışı ekonomik sıkışıklık nedeni ile işime son verileceği bilgisini aldım, fesih bildirim tebligatı hazırlamışlar ve hak ettiğim tazminatlarımın taksitlendirilerek tarafıma ödeneceğini bildirmişler. Ben bu belgeyi imzalamış olduğum halde taksitli olarak değil de taksitsiz, peşin olarak tazminatımı alabilir miyim? Veya işveren kafasına göre taksitlendirebilir mi, bu taksitlendirmeden dolayı faiz hakkım doğar mı?

Cevap: İş ilişkisi sona erdiğinde işçinin tüm hakları kendisine iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte derhal ödenmelidir. Taksitlendirme ancak taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile söz konusu olabilir. Bunun dışında işçinin muvafakati olmaksızın işverenin tek taraflı kararıyla taksitlendirme yapması mümkün değildir. Buna karşın uygulamada ödeme güçlüğü gerekçe gösterilerek bu tür taksitlendirmelerin yapıldığını bilmekteyiz. Diğer taraftan işçi bu taksitlendirmeyi kabul etmediği takdirde gecikme faizi talep edebilir. Bunun içinde bir hukukçu ile birlikte hareket edilmelidir.

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İstifa bir irade beyanıdır

SORU: 2 senedir aynı özel şirketteyim, 15 gün yıllık izin alacağım var, yeni bir iş buldum, kendi isteğimle ayrılmak istiyorum, işveren kabul etmiyor. 3 gün işe gitmedim, çıkışım yapılır mı yoksa yıllık izinden mi sayarlar? Çıkmak için ne yapmalıyım?

Cevap: İstifa etmek bir irade beyanıdır ve bu beyan karşı tarafa ulaştığı andan itibaren geçerlilik kazanır. İşvereninizin sizin bu irade beyanınızı kabul etmemek gibi bir hakkı yoktur. Siz o işyerinde 2 yıldır çalışıyor iseniz çalışma sürenize isabet eden 6 hafta ihbar sürenizi tamamlayıp istediğiniz anda işten ayrılabilirsiniz. İşe gitmemek gibi davranışlarda bulunmayın, işveren ihbar sürenizi tamamlamadığınız gerekçesiyle sizden ihbar tazminatı talep edebilir.

İşçi deneme süresinde ihbarsız ayrılabilir

SORU: İşe başlamanın ilk ayı istifa edersem ihbar süresi kadar çalışmak zorunda mıyım? 1 hafta çalıştım. İstifamı verdim.1 hafta daha çalışacağımı bildirdim. “Olmaz, 15 gün buradasın” dediler. Yoksa ücret ödemeyeceklermiş.

Cevap: İş ilişkisi kurulurken taraflarca yasal 2 aylık deneme süresi saptanmışsa bu süre içinde her iki taraf da beklemeksizin (derhal) iş ilişkisini sonlandırabilir. Siz de şayet deneme süresi konularak işe başladı iseniz hemen işten ayrılabilirsiniz. İşverenin sizden ihbar öneli süresini çalışmanızı bekleme hakkı yoktur. Ücretinizi ödememek gibi bir tasarrufta da bulunamazlar. Bu tür bir durum karşısında Türkiye İş ve Çalışma Kurumu’na şikâyette bulunabilirsiniz.