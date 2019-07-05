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06.07.2019
Anasayfa Ege'de BirGün İşçiler 'birlikte mücadele' sözü verdi

İşçiler ‘birlikte mücadele’ sözü verdi

Genel İş Sendikası İzmir 7 Nolu Şube’ye bağlı işçiler direnişte olan Aliağa Belediyesi işçileriyle buluştu

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İşten çıkarıldıkları için direnişlerine devam eden Aliağa Belediyesi işçilerini ziyaret eden Genel İş 7 Nolu Şube işçileri “Sizlerin yaşadığı bu süreci Ege Üniversitesi’nde çalışan işçiler olarak bizler de yaşadık. 11 ay boyunca süren direnişimiz sonucunda işlerimize geri döndük. Mücadeleden vaz geçmeyin… Mücadeleniz mücadelemizdir” dedi.

“Mücadeleniz mücadelemizdir”

Genel İş 7 Nolu şubede örgütlü Ege Üniversitesi, Bornova Belediyesi, İzban Aş. ve Metro AŞ. işçileri işten atılan Aliağa Belediyesi işçilerinin direniş çadırına dayanışma ziyaretinde bulundu. Çadıra sloganlar eşliğinde yürüyerek gelen işçiler adına bir konuşma yapan Genel İş İzmir 7 Nolu Şube Başkanı Özgür Genç “Biz 7 nolu şube olarak sizlerin vermiş olduğu bu mücadeleye yabancı değiliz. Ege Üniversitesinde çalışan işçiler olarak kanun hükmünde kararnameyle benimde için de olduğum 157 arkadaşımız işimizden edildik. Ve biz bu mücadeleden vazgeçmedik. 11 ay boyunca direndik. Bu gün aramızda olan arkadaşlarımız da dahil tüm arkadaşlarımız işlerine geri döndü. Sizler de bizlerin katkısıyla birlikte mücadele edersek Aliağa’daki her işçi arkadaşımızın işine geri döneceğini biliyoruz. Mücadeleniz mücadelemizdir. Sizler için yapılacak her ne varsa bizler bunu yapmaya gönülden razıyız. Yaşasın işçilerin birliği!” dedi.

Demokrasi Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştiren Genel İş 7 Nolu şube işçileri direniş çadırında Aliağa Belediyesi işçileriyle mücadele deneyimlerini paylaştı. Birlikte mücadele sözü veren işçiler, işten atmaları yasaklansın ve atılan işçiler geri alınsın talepleriyle başlatılan imza kampanyasını imzalayarak ziyaretlerini sonlandırdı.

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