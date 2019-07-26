İşçilerin haklarını da ‘Saray’ koruyacak

Kamuda liyakati bitirerek eş dost atamalarını yaygınlaştıran AKP iktidarı, tarafsız olması gereken ve işçilerin Toplu İş Sözleşmelerinde (TİS) haklarını korumakla görevli Yüksek Hakem Kurulu’na AKP eski il başkan yardımcısı ve Saray’da görevli personeli atadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yüksek Hakem Kurulu’na yönelik bir asil iki de yedek üye atama kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile oluşturulan ve zorunlu tahkim olarak da bilinen dört üyeli Yüksek Hakem Kurulu’nun “tarafsız üye” statüsüne, 2016 yılında bu göreve atanan ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Üyeliği görevine getirilen Uğur Kızılca atandı.

Kızılca dışında Yargıtay’ın iş davalarına bakan dairesinin başkanı, üniversitelerin iş hukuku veya ekonomi öğretim üyeleri arasından Yükseköğretim Kurulu’nca seçilecek bir üye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürü’nün de üyesi olduğu kurulun dördüncü ve tek tarafsız üyesi olan Kızılca, 2016 yılında AKP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. Yüksek Hakem Kurulu’nun yedek üyeliğine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Genel Müdürlüğü çalışanı Mevlüt Sadi Su ve avukat Alaaddin Coşkun da atandı.

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LİYAKATSIZ ATAMALARIN YENİSİ

Kurulun tarafsızlığının zarar gördüğünü ve bu durumun işçilerin “zararına” olacağını bildiren CHP Hukuk Politikaları’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “AKP, liyakata aykırı atamalarına bir yenisini daha ekledi” dedi.

Tarafsız olması gereken bir kurula AKP Genel Başkanı da olan Cumhurbaşkanı tarafından partili bir ismin atandığını dile getiren CHP’li Erkek, “OHAL’de grev yaptırtmamakla övünen kimdi Erdoğan, bu kez de grev olmaması için ‘hakem’ kuruluna böyle bir atama yapıyor. Kurulun tarafsızlığı bu şartlar altında nasıl sağlanacak?” diye sordu.

SARAY DEĞİL BİZ SAVUNURUZ

Tartışmalı atama kararları ile yeni Hükümet sisteminin birbirleri ile bağlantılı olduğunu ifade eden CHP’li Erkek, “Bu atamalar aslında saray rejiminin tıkandığının da göstergesidir. Olmuyor. Liyakat yok, hukuk yerlerde” dedi.

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Eski hukuk müşaviri de aralarında

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün gerçekleştirdiği tartışmalı atamalar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görevli eski hukuk müşaviri de yer aldı.

AKP döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Daire Başkanlığı görevini yürüten ve 12 Nisan’da görevinden alınan Veysel Kazan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atandı.

Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Veysel Kazan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü oldu.