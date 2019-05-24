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25.05.2019
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İşçiye ara dinlenmesi vermek yasal zorunluluktur

HÜSEYİN İRFAN FIRAT HÜSEYİN İRFAN FIRAT

SORU: Özel bir şirkette 08.30-17.00 arası hizmet vermekteyiz. Yarım saat yemek paydosu 12.30-13.00 arası 30 dakika, yemek yok, yol ücreti yok, ayrıca çay saati gibi bir hakkımızın olup olmadığını öğrenmek istiyorum.

YANIT: İşçilere İş Kanunu’nun 68’inci maddesi gereği aşağıdaki sürelerde ara dinlenmesi verilmelidir.
MADDE 68 – Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika,
b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
c) Yedi buçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
Ara dinlenmesi verilir.
Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir.
Şimdi yukarıdaki maddeye göre siz 08.30 17.30 arası çalışıyor iseniz 1 saat ara dinlenmesi hakkınız var demektir. Yani yarım saat öğlen paydosu dışında 2 kere 15 dakika olmak üzere ara dinlenmesi hakkınız var.

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SORU: Bir buçuk yıl SSK’sız çalıştığım firmada iş akdimin feshinden dolayı tarafıma imzalatılan ibranamede dışarıdan çalıştığım ve tüm haklarımı aldığıma dair bir ibare geçiyor (bu ibarede kalan ücret yanı sıra kıdem, ihbar, yıllık izin tutarları bulunmamakta). Genelde sizlerin de bildiği üzere bu tür ibareler gerekli kurum ve kuruluşlara şikâyeti önlemek amacı ile yazılmakta ve ileriye dönük ödeme vaatleri ile imzalatılmakta. Geçen zaman içeresinde kalan hakları ödemeyen bu işveren için İŞKUR teftişi sonrası iş mahkemesine açacağım, ibraname davada aleyhime olur mu?

YANIT: Öncelikle “dışarıdan çalışmak” gibi bir kavram iş ilişkisinde söz konusu değildir. Dışarıdan hizmet alan bir kuruluş bu hizmeti fatura karşılığında alır. Yani bu kuruluş sizi ücretli işçi olarak istihdam edip ve kayıt dışı çalıştırıp “dışarıdan hizmet veriyordu” gibi bir savunma yapamaz. Bu konuda düzenlenen ibranamenin de zaten bir geçerliliği yoktur. Sizin yapmanız gereken sigortasız çalıştırıldığınız için SGK ve Türkiye İş ve Çalışma Kurumu’na şikâyet dilekçesi vermektir. Bu şikâyetlerinizden bir sonuç alamazsanız önce arabulucuya başvurup uzlaşma olmadığı takdirde iş mahkemesinde dava açmalısınız. Bir davanın akıbeti sizin elinizdeki kanıtlarla alakalıdır. Bu konuyu bir hukukçu ile görüşmelisiniz.

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