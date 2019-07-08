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09.07.2019
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İSİG: Harmandalı’ndaki yangın uyarı fişeğiydi, acil önlem alınmalı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin çöplerini depoladığı Çiğli ilçesindeki Harmandalı’nda 6 Temmuz’da yangın çıktığını ve bu yangında çöp depolama alanında kalan geri dönüşüm işçilerinin ölümden döndüğünü hatırlatan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, ilgili kurumları göreve çağırdı.

İzmir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 6 Temmuz saat 23.30 sıralarında Büyükşehir Belediyesi’nin çöp depolama alanı olarak kullandığı Harmandalı’nda çıkan yangın nedeniyle bölgede çadırlarda kalan işçilerin ölümden döndüğü konuya ilişkin açıklama yaptı. İSİG tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1993 yılında İstanbul Ümraniye çöplüğünde biriken metan gazının patlaması sonucu meydana gelen facianın benzerinin yaşanmasının önüne, işçilerin yangını erken fark etmesiyle geçildiği ifade edildi. Açıklamada, “Eğer Ümraniye’deki gibi bir patlama yaşansaydı ve yangın işçilerin kaldığı çadırları sarsaydı, onlarca işçi arkadaşımız iş cinayetine kurban gidecekti. Bu yangın bir uyarı fişeğidir. Bir halk sağlığı sorunu olduğu kadar bir işçi sağlığı sorunu da olan Harmandalı çöplüğü için acil önlemler alınmalı. Burası bilimsel standartlara uygun, doğayı ve insan sağlığını koruyan bir geri dönüşüm tesisi haline getirilmeli,” denildi.

İŞÇİLERİN SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDA

Tesisin, işçi sağlığını merkeze alan bir anlayışla inşa edilmesi gerektiği belirtilen açıklamanın devamında, şunlar yer aldı:

“Bütün kenti saracak bir geri dönüşüm kültürünün filizleneceği bir sosyal merkez olmalıdır. Bugüne kadar, tamamen güvencesiz, sağlıksız koşullarda bu çöpleri ayrıştırıp, geri dönüştürerek daha az tüketmemizi ve doğayı daha az katletmemizi sağlayan onlarca işçi arkadaşımız, edindikleri deneyimle bu tesisin çalışanları olmalıdır,”.

Mülteci ve çocuk işlerin de bulunduğu bölgede, ayrı yerlerde bertaraf edilmesi gereken tıbbi atıkların çöplüğe dökülerek işçilerin sağlığını tehdit ettiği, büyük araçların kontrolsüz manevrasının çokça kazaya neden olduğu, bölgede oluşan çukurların düşme ve yaralanmaya yol açtığı da kaydedilen açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın acilen önlem alması istendi.

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Kaynak:DHA

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