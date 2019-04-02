Işıklar otizm için yanacak

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir hızla artıyor. Ülkede yaklaşık 1 milyon 580 otizmli olduğu tahmin ediliyor.

Doğuştan gelen ve 3 yaşına kadar fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm, 1985 yılında her 2500 çocuktan 1’inde teşhis edilirken, bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya gelmekte. 0-19 yaş grubu arasında 434 bin otizmliden eğitime erişebilenlerin sayısı sadece 30 bin.



Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise, erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim ile çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınıp, gelişim sağlanıyor.



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Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyası bu akşam saatlerinde gerçekleşecek. Boğaz Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Masal Şato, Diyarbakır’da Surlar, Amasya Kalesi gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.



Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, yaptıkları araştırmalarda ülke genelinde otizmin ne olduğunun bilinmediğini kaydetti. Özer, kampanyanın farkındalık yaratacağını aktararak #otizmemaviışıkyak etiketiyle herkesi paylaşım yapmaya davet etti.

Balonlar, farkındalık için havalandı

İstanbul Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu’nda, Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte minik Gürkan Polat ve arkadaşları, mavi balonlarını farkındalık için gökyüzüne bıraktı.