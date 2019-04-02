12.2 C
Istanbul
02.04.2019
Anasayfa YAŞAM Işıklar otizm için yanacak

Işıklar otizm için yanacak

birgun.net birgun.net

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü. Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir hızla artıyor. Ülkede yaklaşık 1 milyon 580 otizmli olduğu tahmin ediliyor.

Doğuştan gelen ve 3 yaşına kadar fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm, 1985 yılında her 2500 çocuktan 1’inde teşhis edilirken, bugün doğan her 59 çocuktan 1’i otizm riski ile dünyaya gelmekte. 0-19 yaş grubu arasında 434 bin otizmliden eğitime erişebilenlerin sayısı sadece 30 bin.

Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise, erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eğitim. Erken tanı ve doğru bir eğitim ile çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınıp, gelişim sağlanıyor.

İlginizi çekebilir:  2 yıldır Otizm Eylem Planı'ndan ses yok: Umutlar rafa kaldırıldı

Tohum Otizm Vakfı’nın çağrısı ile otizm farkındalığına destek vermek için ‘Otizme Mavi Işık Yak’ kampanyası bu akşam saatlerinde gerçekleşecek. Boğaz Köprüsü ve Galata Kulesi başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Masal Şato, Diyarbakır’da Surlar, Amasya Kalesi gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak.

Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Betül Selcen Özer, yaptıkları araştırmalarda ülke genelinde otizmin ne olduğunun bilinmediğini kaydetti. Özer, kampanyanın farkındalık yaratacağını aktararak #otizmemaviışıkyak etiketiyle herkesi paylaşım yapmaya davet etti.

Balonlar, farkındalık için havalandı

İstanbul Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu’nda, Otizm Farkındalık Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte minik Gürkan Polat ve arkadaşları, mavi balonlarını farkındalık için gökyüzüne bıraktı.

- Reklam -

SON HABERLER

Beykoz ve Fatih’te oylar yeniden sayılacak

birgun.net -
İstanbul'da Beykoz İlçe Seçim Kurulu yapılan itirazları dikkate alarak geçersiz oyların yeniden...
Devamını Oku

Halk, Ekrem İmamoğlu’ndan ne bekliyor?

birgun.net -
Türkiye'nin uzun zamandır sonuçlarını merakla beklediği 31 Mart yerel seçim süreci sona...
Devamını Oku

İnce: ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ Sayın Erdoğan

birgun.net -
24 Haziran 2018'de düzenlenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu, CHP Genel Merkezi önünde halkla buluştu

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel...
Devamını Oku

Bahçeli yeni sistem arayışında: Büyükşehir’i seçelim, ilçeleri o belirlesin

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere...
Devamını Oku

AKP Ardahan’da seçim sonuçlarına itiraz etti

birgun.net -
AKP Ardahan'da da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.
Devamını Oku

Alaşehir, 71 yıl sonra CHP’ye geçti

birgun.net -
Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Millet İttifakı...
Devamını Oku

Alper Taş’tan teşekkür ziyaretleri

birgun.net -
31 Mart seçimlerinde AKP’nin adayı karşısında az bir farkla kaybeden CHP Beyoğlu...
Devamını Oku

İBB’den “dosya kaçırıldı” açıklaması

birgun.net -
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), "dosya kaçırıldı" iddialarıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Devamını Oku

Özgen Nama’nın seçim sonuçlarına itirazı kabul edildi

HABER MERKEZİ -
Volkan Ateş CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama'nın...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi