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22.05.2019
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“İşimize geri dönünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz”

Çiğli Belediyesi’nde işten çıkartılan Tüm Bel-Sen’e bağlı 19 sözleşmeli memur, belediye binası önünde yaptıkları basın açıklamasıyla mücadeleye devam edeceklerini vurguladı: “İşimize geri dönünceye kadar hem hukuksal hem de eylemsel olarak sürece devam edeceğiz.”

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AYCAN KARADAĞ

Çiğli Belediyesi’nde çalışan Tüm Bel-Sen’e bağlı 19 sözleşmeli memur, 26 Nisan Cuma günü sözleşmeleri tek taraflı feshedildi. Çiğli Belediye binası önünde bugün bir basın açıklaması yapan işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini ifade etti.

Basın açıklamasını okuyan Sadık Aktaş, “26 Nisan Cuma günü 19 sözleşmeli memur olarak sözleşmemiz tek taraflı fesh edildi. Gerekçe ise 2016 KHK’da yer alan ‘güvenlik soruşturması sözleşmeli memur alınımında yer almadır’ ibaresi dayandırılmıştır. CHP’nin tüm kanun hükmünde kararnamelerle iptal davası açmışken antidemokratik ve insan haklarına aykırı bu gerekçeye dayandırılması CHP’nin siyasal anlayışına aykırı bir durumdadır. Bu gerekçeyi CHP’li bir belediyenin gerekçelendirilmesi daha da vahim bir durumdur” diye konuştu.

Aktaş, şöyle devam etti: “İşten çıkarılan sözleşmeli memurlardan 1 kişi sözleşmeli memur da taşeronda çalışmayı razı edilmiştir. Mevcut durumda güvenlik soruşturmalarımız Çiğli Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne ulaşmıştır. Bizler işimize geri dönünceye kadar hem hukuksal hem de eylemsel olarak sürece devam edeceğiz.”

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