Isınmak için girdiler, yanarak can verdiler

Mobilyacılar Sitesi’nde çıkan yangında beş Suriyeli’nin yanarak can verdiği Ankara’da bu kez de Afgan kağıt toplayıcıları aynı sonla karşı karşıya kaldı.



İskitler Ata Sanayi Sitesi’nde 16 Afgan vatandaşı, katı atık topladıktan sonra ısınmak için girdikleri metruk binada alevlerin arasında kaldı. Elektrikli ısıtıcının alev alması sonucu çıkan yangında beş Afgan olay yerinde yaşamını yitirirken dumandan etkilenen 11 Afgan ise itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

KİLİTLEYİP GİTMİŞTİK

Yangının çıktığı binanın sahibi olduğunu ifade eden bir yurttaş BirGün’e yaptığı açıklamada, binanın 2007’den bu yana kullanılmadığını, işyerlerini İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ne taşıdıklarını ve bu nedenle binayı kilitleyerek alanı terk ettiklerini söyledi. Afgan uyruklu kişilerin kapının kilidini kırarak binayı kullandığını ifade eden iş yeri sahibi, “Olaydan derin üzüntü duyuyorum” dedi.

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BAŞKA ÇARELERİ YOKTU

Facianın öncesinde Afgan atık toplayıcıları ile bir arada olduğunu ifade eden Murat Bıyıklı da yangının elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığını söyledi: “Elektrikli ısıtıcıyı açıp ısınıyorlardı. Civarda bunu yapmaya uygun başka bir yer yok. Bu çocukların kalacak yerleri yok. Başka çareleri yoktu.”

FACİANIN YANINDA SEÇİM SOHBETİ

Beş kişinin hayatını kaybettiği olay yerine gelen AKP milletvekili ile belediye başkanı ise inceleme yaptıktan sonra seçim sohbetine başladılar. Ata Sanayi Sitesi’ne gelen AKP Ankara Milletvekili ve Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, olay yerinde önce gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Çam, daha sonra bu dönem Yenimahalle Belediye Başkan adayı olan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin yanına giderek başsağlığı diledi. Tiryaki ile Çam bu arada seçim çalışmaları hakkında sohbet etmeye başladı. Çam, Tiryaki’ye gülümseyerek “Başkanımız çok söz verdi yardımcı oluyoruz. Sandıktan iyi bir şey çıkar inşallah” dedikten sonra facia alanından ayrıldı.